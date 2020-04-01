國能：免浪費 用戶應精明用電

（吉隆坡1日訊）國家能源公司今日提醒，盡管政府已於日前宣布的關懷人民振興經濟配套中，讓家庭用戶獲分層折扣，惟用戶也需精明用電，避免浪費，以充分享有折扣。

國能發文告指出，為減輕人們的負擔，作為刺激經濟配套的其中一環，分層折扣從4月1日開始，長達6個月。

根據分層折扣，家庭每月用電量低於200千瓦時可獲50%折扣、介於201至300千瓦時折扣25%、301至600千瓦時折扣15%，以及601千瓦時及以上折扣2%。

國能指出，在行動管制令期間，由於家家戶戶會比以往使用更多電，用電量將會增加。

“鑒於國能遵循管制令推遲讀表工作，並暫時採用預計電費方式，所以確實的用電量，只能在行動管制令結束後才能掌握。”

國能表示，首相丹斯里慕尤丁日前宣布，為抗擊新冠肺炎疫情所實施的行動管制令始於今日起延長兩周至4月14日。

國能表示，為充分享有折扣，用戶需精明用電，以下是一些既可在需求與舒適間取得平衡點，又不浪費的方法：

1.確保全部門戶、窗口、通風口緊關，以免冷氣流出房間；可用風扇降低室溫，讓冷氣發揮最大功能（比如24至26度），從而節源；

2.清洗冷氣機的過濾網，讓冷氣機能夠最大程度的降溫。阻塞的過濾網會阻礙空氣的流通，進而影嚮冷氣機的效能；

3.避免使用熱水洗衣，除非有必要；在衣物量滿後才開動洗衣機；

4.減少使用烘幹機，可利用自然熱風晾幹衣物；

5.沒有用到的電源插頭可取下；風扇在無人的房間，也可關上；

6.如果使用熱水器洗澡，可縮短洗澡時間。

欲知更多精明用電的資訊，可瀏覽https://www.mytnb.com.my。任何付費事宜，用戶則可使用線上方式，包括myTNB網站與應用程序。

若有停電事故，用戶可致電TNBCareline 15454、臉書TNBCareLine，讓國能來解決。