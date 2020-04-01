班底谷238確診冠全國 靈市234宗 檳城94宗

（吉隆坡1日訊）截至昨天中午12時，吉隆坡班底谷的新冠肺炎確診病例是全國最多，共有238宗，其次是雪蘭莪州八打靈再也234宗；檳城有94宗。

根據衛生部臉書發布的數據，除了上述2個新冠疫情紅色區域，其他確診病例破百的紅區包括芙蓉119宗、新山112宗和居鑾107宗。

此外，其他紅區包括古晉97宗、哥打峇魯80宗、蒂蒂旺莎75宗、近打77宗、斗湖63宗、下霹靂57宗及甲洞54宗。

至於各州和聯邦直轄區的確診病例，雪州有704宗，占全國最多，其次是吉隆坡430宗、柔佛349宗、沙巴206宗、霹靂189宗、森美蘭181宗、砂拉越156宗、吉蘭丹131宗及彭亨102宗。

此外，檳城有94宗、吉打77宗、登嘉樓47宗、馬六甲52宗、布城26宗、玻璃市12宗及納閩10宗。

柔5縣列紅橙區域

柔佛州10個縣屬當中，仍有5個縣屬被衛生部列為新冠肺炎紅色和橙色區域，即疫情嚴重和中等地區。

該5個縣屬分別為：列入紅區的新山（112宗）、居鑾（107宗），列入橙區的峇株巴轄（39宗）、麻坡（27宗）及古來（23宗）。

根據衛生部所提供截至3月31日中午12時的資料，柔州已出現349宗冠病確診病例。其它縣屬的確診病例數據，則是：笨珍12宗、哥打丁宜12宗、昔加末9宗、東甲5宗和豐盛港3宗。

任何有41宗或更多的確診病例的地區都被劃為紅區，而有20宗至40宗確診病例被當局列為疫情中等的橙區；沒有出現病例列為綠區。