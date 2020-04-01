屬高風險群體 衛部教導看顧老人如何防疫

（布城1日訊）基於老人是新冠肺炎高風險群體，而且老人一旦染病，死亡率也較其他年齡層為高，因此，老人的看顧尤為重要，衛生部今日就通過臉書，貼文教導老人院或老人看護中心必須進行的防疫準備，以避免老人家暴露在危險中。

衛生部以漫畫貼圖闡述老人看護中心負責人及員工應該做的防疫準備，以及居住在院內的老人家和前往探望者的防疫方法，並希望大家各自扮演好自己的角色，共同為老人家營造一個相對安全的環境。

看護中心負責人註意事項：

確保有足夠用以洗手的肥皂和搓手液

準備足夠的口罩、手套、面罩及防護衣

分開患病的老人，同時盡快送醫

確保員工在進入工作崗位時是健康的

保持社交距離及看護中心的衛生

前往探望老人者註意事項：

在疫情結束前最好避免前往看護中心看望老人，若是必須探望，就得確保：

自己是健康的

本身不是“受調查者（PUI）

沒有前往疫區旅游史，同時在過去14天不曾出席任何集會

不曾與確診患者有過密切接觸

縮短探望時間，避免與老人接觸

看望前後洗手

看護中心的老人註意事項：

若感到不適，馬上通知看護中心負責人

若出現喉嚨痛、咳嗽或感冒癥狀，配帶口罩

看護中心職員註意事項：

在處理老人事務前後必須洗手

在處理生病老人時必須配帶口罩及穿上防護裝備

本人或老人出現不舒服狀況，馬上通知負責人，同時盡快到診所或醫院求醫。