受衛生部委托 富貴處理冠病死者遺體

（吉隆坡1日訊）富貴集團受衛生部委托，在專業與遵守一切衛生規格下，安全地處理新冠肺炎病逝者的遺體。

富貴集團今日發文告指出，盡管往生者家屬不得參與過程，但富貴殯儀團隊全程的專業處理不但令家屬放心，也使衛生部安心。

“自疫情爆發以來，富貴集團創辦人兼執行主席丹斯里鄺漢光非常關註疫情動態，當他接獲馬大醫院來電請求協助家屬處理逝者遺體時，便義不容辭一口答應。”

“在接獲衛生部的委托後，富貴殯儀團隊火速前往醫院領取屍體後送往火化場火化，全程採取高度專業，且符合衛生部的準則。”

富貴集團指出，該集團經營生命事業，給予逝者最後尊重為使命，願意肩負企業社會責任，幫助有經濟困難的家屬渡過難關，為新冠肺炎病逝者提供免費殯葬服務。

“集團將嚴格遵守衛生部的指令，採取衛生部指南應對新冠肺炎死者屍體的處理工作。”

“屍體由衛生部處理，而富貴殯儀團隊在領取屍體的過程中，所有參與的殯葬人員都穿佩戴全套個人防護設備，將死者火化。 ”

另外，鄺漢光在文告中指出，該集團殯葬人員所穿的防護衣是從外國進口以Tyvek質料制造，也是醫療人員在處理高危病患所穿戴的防護衣，可以覆蓋全身，防止許多液體侵害，避免感染的風險。

“殯葬人員依據衛生部官員的指令迅速處理屍體，在卸下防護衣後也進行百分百消毒措施，並按照衛生部指示，全面清潔消毒火化場，確保安全。”

文告指出，富貴集團在受委處理新冠肺炎病逝者遺體後，便馬上成立一支新冠肺炎專屬小組，殯儀團隊將會24小時待命，提供殯儀服務給有需要的家屬，希望能為逝者家屬盡一份力。