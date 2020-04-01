敦馬：不趴趴走可控制疫情 幾時結束管制令取決於民

（吉隆坡1日訊）前首相敦馬哈迪重申，他支持政府落實行動管制令（MCO）以切斷新冠肺炎的傳染鏈。敦馬也要求民眾謹遵政府指示，不要出門趴趴走，否則一旦被傳染，或者自己成了傳播病毒者，那將會拖長行動管制令。

“網民問我：你認為要多久才可以復原日常生活？這取決於我們，第一，若我們謹守行動管制令，乖乖待在家里，沒有人染病就可以控制疫情。”

“但如果我們一直出去走來走去、抱來抱去，就會讓疫情擴散，就需要更長時間來控制疫情，因此行動管制是阻斷疫情的方式之一，（可是）也有去了大型集會的人不要主動去檢驗，可能自己染病了都不懂，這樣就會傳染給其他人，這將拖延了控制疫情的時間。”

馬哈迪在住家以臉書直播方式，回答網民各種提問時說，他知道很多國民都失去了收入，他舉例乞丐過去靠乞討維生，如果因行動管制令，連乞討都沒有了，因此他呼籲政府必須照顧這群弱勢，讓他們能生存下去。

他也建議國民開拓網售，在家從商“舉個例子，若我們很會煮食，就可以把食物放上網售賺錢，或在仍營業的商店里大量售賣，因此人民還是有辦法可以賺錢的。”該項直播互動長達36分鐘，馬哈迪回答了約20首網民提問，都是從其推特及insta收集，主要與個人生活、政治課題等有關。

他也在直播上苦口婆心勸告民眾，務必遵守行動管制令，以斷開傳染鏈，並指一旦控制了疫情，人民就可以自由行動了。

若有多拉a夢時光機 想回到過去

多拉a夢課題正夯，連帶其各“寶物”也成為熱門話題，當馬哈迪被問到“若你有時光機，你要回到過去，還是前往未來？”時，以感性的語氣說：我要回到過去。

“如果我有時光機，我要做什麼？我要回到過去，可能我還來得及勸告我的民族、我的國民、我的國家。”

“但是，如果要用時光機前往未來，我不知道我該怎麼辦？”

馬哈迪在直播上原是一本正經的分享自己的生活，當回答一位網民與多拉a夢相關的問題時，突然壓低了聲量，感性的說出自己若搭上時光機，將會選擇回到過去的心聲。

在回答網民提問“如何控制自己的情緒時”，馬哈迪說人類就是經常被欲望所牽引，才會做了壞事，因此得先學會控制欲望。

“我們經常被欲望驅使，因此我們需要自我控制，否則就會任由欲望所牽引並做了壞事。如有人對你惡言，你要打他，你一打他，就會有很多問題了，因此我們要控制自己的情緒，不任由情緒做立即回應。”

“如果我們生氣，我們就無法做出正確的決定。”

詢及自己出任首相的最大貢獻時，馬哈迪停頓並微笑了一下，“1981年我出任首相時，我沒有想過自己會當上首相，我本來就是一名凡人，這是意外的事，對我來說，這是很偉大的事。”