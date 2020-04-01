星戰演員Andrew Jack 染冠病不治 享年76歲

（倫敦1日訊）3月31日，據外媒報導，曾在《星球大戰原力覺醒》以及《星球大戰最後的絕地武士》電影中飾演Ematt少校的英國演員Andrew Jack因感染新型冠狀病毒去世，享年76歲。

Andrew Jack出生於1944年，他即是一位演員，又是一位方言教練，除了在《星球大戰》系列電影中飾演角色之外，他還擔任電影《指環王》《復仇者聯盟》等電影的方言指導，一生參與拍攝電影80餘部。

有知情者透露，Andrew Jack在兩天前才被確診感染新型冠狀病毒，離開的時候很平靜，沒有太多痛苦。只是，從確診到辭世，僅僅兩天的時間，令人不得不感慨病毒的可怕。

Andrew Jack的家人也備受打擊，據悉，因為疫情的原因，葬禮不會公開舉行。

新型冠狀病毒在全球繼續呈失控狀態，曾主張“群體”免疫的英國最近確診和死亡病例激增，若干名人被確診為新冠，娛樂圈明星也是頻頻中招，截至目前，因新型冠狀病毒去世的娛樂明星就已經達到4人。

除了Andrew Jack，前甲殼蟲樂隊的合作者，英國歌手Cy Tucker，他因為感染新型冠狀病毒於3月24日去世，享年76歲。

曾在《神秘博士》中短暫飾演過Jamie一角的英國演員和製作人Hamish Wilson因感染新型冠狀病毒於3月26日去世，享年78歲。

此外，牙買加裔英國殿堂級雷鬼歌手Delroy Washington因感染新型冠狀病毒於3月27日在倫敦去世，享年68歲。

雖然各個年齡段的人都有可能感染新型冠狀病毒，但不難看出，該病毒對老年人的殺傷力極大，為了自己、為了身邊的每一個人，希望大家都能加強防控意識，願人類早日戰勝病毒。