威北再24人違行管令被捕 數人涉毒非法入境

（北海1日訊）威北警方從昨晚至今日清晨，在北海多處拘捕了違反行動管制令的24名各族人士，並從中揪出了數名涉嫌販毒與吸毒者，其中3名外籍男子更被查出無合法入境准證及擁有非法香煙。

威北警區主任諾再尼助理總監指出，被捕的24人都是男性，13名為巫裔、3名華裔、3名印裔、1名巴基斯垣人，以及越南及印尼人各兩名，他們是在威北瓜哥巴、甲拋峇底、檳榔東海、北海麥曼珍、峇眼亞佔及雙溪賴被扣查。

他說，警方將援引2020年防範及抑制傳染病條例（疫區內措施）第7(1)條文、刑事法典186條文及1990年國民登記局條例第25（1）調查上述案件，警方也將向法庭申請扣留令。

諾再尼指出，警方在昨午4時50分於甲拋峇底發現上述兩名印尼男子時，兩人正共乘一輛摩多在路上，除了無法給予外出的理由，也無法出示合法入境准證。

“至於其中兩名被捕的華裔男子，被警方發現在麥曼珍一帶蹓躂，兩人過後被帶返警局，尿檢證實對毒品呈陽性反應。”

他說，另5名巫裔男子在峇眼亞佔被捕時，集聚在一間房屋後，警方在該處搜獲75包哥冬葉水，惟5人的尿檢對毒品呈陽陰性反應。

他指出，昨晚11時，也有3名巫裔男子被發現在雙溪賴一帶釣魚，因違反行管令而被捕。