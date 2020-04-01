羅斯福號疫情擴散 艦長緊急求助

（華盛頓1日綜合電）美國海軍“羅斯福號”航空母艦爆發2019冠狀病毒病群聚感染，據報導有過百人感染，艦長克羅澤爾上校週二向海軍部門求救，指冠病正在艦上持續擴散，並警告說如果不迅速協助隔離其大批官兵，將會產生可怕的後果。

目前部署在西太平洋的“羅斯福號”有4000多名官兵。美國海軍上週二首次在“羅斯福號”上發現3名冠病感染者，兩天后又發現5人受感染，於是下令這艘航母停靠關島丶實行隔離檢查。

《舊金山紀事報》週二發表克羅澤爾寫給海軍高層寫了一封4頁長的信。他說，鑑於航母空間固有的局限，病毒蔓延正在持續加劇，“現在不是戰爭時期，不能讓水兵們白白死去。”

克羅澤爾在信中未透露航母上有多少水兵感染了冠病，但據《舊金山紀事報》說，“羅斯福號”的冠病感染者可能多達200人，並可能繼續增加。CNN則指至少有70人感染。

克羅澤爾將羅斯福號比作“鑽石公主號”郵輪，當時“鑽石公主號”郵輪上3700名乘客中有712人最終檢測出對冠病病毒陽性。

根據克羅澤爾引用的一項研究，如果“羅斯福號”海軍沒有被隔離和轉移，航母上79%的人可能會被感染。

海軍代理部長莫德利表示，海軍部門正在想辦法讓船員撤離到陸地上並接受隔離，但是目前關島的床位不夠。

週二被詢及“羅斯福號”應該怎麽時，美國總統特朗普表示，他將讓軍方作出決定。