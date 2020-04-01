違行動管制令 靈市警方24小時捉21人

（八打靈再也31日訊）行動管制令期間，靈市警方過去24小時內，先後逮捕21人，其中6人為女性!

靈市警區主任聶依查尼助理總監發表文告，籲請民眾遵循當局實施的行管令，協助阻遏新冠肺炎疫情的蔓延。

他也警告說，違抗者將在2020年防範及控制傳染病條例第7（1）條文下受對付，一旦罪名成立，可被判罰款最高1000令吉或監禁最高6個月或兩者兼施。

他表示，以下為靈市警方展開的11項逮捕行動，除了一宗是女郎滋事被捕，余者全是無法給予警方合理的外出理由而被捕:

（一）昨早約11時，警方在吉隆坡西部疏散大道路障，逮捕一名19歲敘利亞男子，他因為無法提供合理外出理由被捕。

（二）昨午約1時，4名中國籍女郎，因聚集在靈市17區17/5路的草場被捕。

（三）昨午約2時15分，一名日本籍男子（56歲），在PJS2收費站路障，因高聲責罵值勤警員被捕。

（四）昨午約3時，一名華裔女郎（45歲），在哥打白沙羅PJU5/8路某銀行滋事被捕，警方逮捕她時，她腳踢、嘶喊並朝警員吐口水。

（五）昨午約5時，一名華裔男子（49歲）在萬達鎮7/2路跑步時，不理會警方指示而被捕。

（六）昨午約5時40分，2名巴夭裔男子（24及25歲），在萬達鎮廣場因行跡可疑被捕。

（七）昨日傍晚約6時15分，2名印尼籍男子（23及27歲）在梳邦收費站路障，因無法給予合理出門理由被捕。

（八）昨日傍晚6時30分，一名華裔及3名馬來男子（年齡介於22至52歲）在白沙羅柏蘭嶺PJU8/12B路的消遣公園運動，被警方逮捕。

（九）昨晚7時30分，一名華裔男子（56歲）在白沙羅區南赤陽路的巴士車站被捕。

（十）今日淩晨2時45分，警方在雙溪毛糯收費站路障，逮捕一名尼日利亞籍黑人女郎（27歲）。

（十一）今淩晨約3時，警方在雙溪毛糯收費站路障，逮捕2名馬來男子（14及22歲）。