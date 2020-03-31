分享違管制令被控經歷 女子貼文勸勿以身試法

（關丹31日訊）一名女子因違反行動管制令，與男友雙雙被控上關丹推事庭；她在臉書上分享“行動管制令（MCO）是認真是嚴重”的說法，並籲請民眾沒適當理由，勿在晚間7點出門。相關貼文截至晚間10時30分，已獲逾7200個轉發及超過1200個留言。

女子想要以本身經歷作為借鏡，告誡民眾不要輕視這個管制令。

她也證實，她便是被控上關丹推事庭的22名被告之一。她提醒民眾，除非有適當理由或需去醫院，否則不要超過晚上7時出門。

她是在3月27日周五晚約9時，與男友在回家途中遇到警察截停，因沒有很好的理由，結果被逮捕。

女子原以為去了警局錄供後即可回家，但在淩晨1時左右，卻遭警方扣留在扣留室。

她感到驚訝，惟仍來得及向父親保平安。她以為第二天便可獲保釋外出，但在這非常時期，就這樣在扣留室被扣留了5天之久，也因落實的行動管制令，家人都無法前往探望，這才讓她意識到事件的嚴重性。

她聲稱，在扣留室的生活難以想象，俘白天與夜晚都沒有差別，日子難熬。

她在今日與男友連同其他20人被帶上法庭面控，兩人各被判罰款300令吉，在繳付罰款後獲釋放。

她也感恩自己只是被判罰款，若被判坐牢，難以想象接下來的日子要如何面對。因此，她想要用自身經?，告訴其他民眾，行管令是認真、是嚴重的，希望大家都獃在家，不要重蹈她的覆轍，犯上同樣的錯誤。

她也想借此向家人說聲對不起，因為這數天他們都辛苦了，父母姐弟無法好好入睡，她的哥哥也每天往警局跑，希望將她保釋出來。

“我不希望民眾打擾我的家人或親友們，並感謝大家的問候和關心。”

女子的分享引起網民熱議，大部分認同她所說的，不要以身試法。