建議扮美嬌柔做家務 婦女部惹非議急刪帖

（八打靈再也31日訊）因冠狀病毒疫情，大馬實施行動管制令來到第14天，婦女、社會和家庭發展部今日在社交媒體上傳海報，建議女性居家作業也要扮美美，甚至在要求丈夫幫忙做家務時應該聲調嬌柔等，引來婦女界討伐和。婦女部在一片非議聲中，最終撤下在社交媒體上的所有“女性抗疫貼士”系列圖文。

據知，目前在臉書、推特和Instagram上都已找不到相關的貼文。

婦女部早前是在官方臉書專頁上載一系列圖文，指在行動管制令期間，不少家庭和夫妻因為朝夕相處，少了距離的美感，許多伴侶因生活習慣而產生摩擦。婦女部的“用心良苦”，旨在勸導婦女如何在行動限制令實施期間維持家庭和諧，卻帶來了反效果，引起許多網民的憤怒，並認為此舉有辱女性。

根據婦女部原先在社交媒體平台上傳的數張海報和指南，其中兩張被指具有侮辱性。其中一張海報建議居家工作的女性精心打扮和化妝，不要穿居家便衣，以保持專註和高效。

有網民直斥，部門長官有病嗎？也有網民申訴，宅家期間一日三餐，婦女家務事忙不完，睡覺都沒時間了，還有時間化妝扮美？

當然也有網民表示正面解讀，部門長官是勸告婦女在家別變成黃臉婆的意思。

一些女性網民認同居家作業不要穿睡衣，但是在家也要化妝，那就是過度了。

中國湧現離婚潮

近日根據中國媒體報導，冠狀肺炎疫情讓中國民眾過了一個多月的居家生活，不少夫妻多了沖突，不少妻子哭訴，居家隔離影嚮婚姻。中國疫情趨緩後的第一個報複性反彈，就是多地湧現離婚潮；陝西離婚預約天天爆滿，想在上海離婚得等一個月。

報導指出，朝夕相處讓許多伴侶產生摩擦，像是一名自由工作者Rita，平時都在家工作，疫情發生之後，她的另一半也改在家工作，讓她感覺自己的私人空間、時間被侵犯，以前本來還會找休息時間去公園散步，但因為疫情被封閉，也沒辦法去。

Rita說，以前最享受自己做飯的時光，但現在多了一個人在旁邊指手劃腳，反而變得不療愈。她還說，“在家待了一個月，終於看清楚彼此，想明白要和誰共度餘生，不再將就。”

較早前，女性權益組織曾警告說，行動管制迫使一些女性和施暴者困在家里，可能會導致家暴案件增加。某些國家的政府已對此採取行動，如法國向受害者提供酒店住宿。

婦女部發文告道歉

婦女及家庭部女性發展局，針對“行動管制令期間的女性貼士”不適當，引發爭議及欠敏感一事給予道歉，保證日後將更加謹慎。

該局總監拿督賽達杜發表文告表示，得知在社交媒體上分享的“行動管制令期間女性貼士”海報所引起的反應。

“我們此舉是為分享居家辦公時維持家庭正面關系的方式及做法。”

“我們通過‘女性防範冠病’運動，在社交媒體上分享日常貼士及正面的訊息，並根據各種主題達到分享資訊給女性的目標。

“如果一些所分享的貼士不適當，並觸碰特定群體敏感度，我們在此道歉，日後會更加小心。”

指婦女部發歧視圖表 火箭誠信黨斥貶低女性

（八打靈再也31日訊）行動黨和誠信黨婦女組譴責婦女及家庭發展部發表貶低女性價值的圖表，並指婦女部應致力賦予女性權力，而非鞏固社會對女性的刻板印象。

兩黨婦女組發表聯合文告聲稱，婦女部應增強女性的權益，而非重塑過時和危險的舊有觀念。

文告認為，部在社交媒體上發表女性在行動管制令期間應在家如何工作的圖表，充斥著侮辱、貶低、落後和無知。

“這些信息間接地強化了‘婦女是二等公民’這樣的觀點，需以不同的方式向男性表達自己的觀點。自婦女部長和副部長上任以來，這是她們做過最沒價值的事情。”

“婦女部傳達的信息應對婦女、兒童、樂齡人士、有特殊需要人士和殘疾人士的福利負責，怎麼會反過來指責和羞辱受害者？”

文告強調，在這個困難時期，部長應把時間和精力集中在如何應對家庭暴力受害者身上，尤其她們現在正與施虐者“困在一起”。