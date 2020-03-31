內長：接觸確診病人 嚴厲對付知情不報者

（吉隆坡31日訊）內政部長拿督斯里韓沙再努丁放話，若民眾知道自己的家人與確診病例有接觸，或有感染的風險卻知情不報，也不勸告相關人士前往檢驗，知情不報者，恐將被採取嚴厲行動。

“這一次我要強調，如果任何人知道，比如說，他知道家人確診，家里還有5個人也一同去了……就如那個伊斯蘭傳教集會，但他不公開或不告知。”

“或者，他也不要求他們進行檢驗，如果我們知道了，這是第一次警告，我們將採取嚴厲行動。”

他今午巡視武吉阿曼總部後在記者會上提到，警方只會對知情不報者採取嚴厲的行動，那些不經意接觸患者的人士，如一起乘搭同一部電梯，則不會被對付。

重點放在伊集會者

他強調，知情不報的家庭成員，將會胥視對方的身份而採取行動，這些人有可能是父親、丈夫或妻子等。

韓沙再努丁直言，如今已來到行動管制令的第二周的尾聲，因此，已到了須採取嚴厲行動的時候。這也是全國總警長丹斯里阿都哈密要向人民作出的宣布。

他沒明確說明會採取何種“嚴厲行動”，僅說嚴厲行動會從明天開始生效。

“我現在不會公布嚴厲行動是什麼，一旦採取行動，媒體就會知道，現在只是警告階段。”

“政府如今只是要求認為自己與確診病例有所接觸者出來檢驗，並非要逮捕他們。”

“我們接獲關於幾個可導致冠病傳播鏈群體的資料，但我們無法逐一調查每個人。因此，我們促請認為自己與這些群體有接觸的人，快出來接受檢驗。”

韓沙再努丁披露，衛生部檢驗的人數中，超過一半是來自傳教集會群體。如果我們知道有人被藏了起來，這不是藏東西，而是把人藏起來，我們現在開始就會採取嚴厲行動。

他強調，我國目前面對的問題，主要還是大城堡清真寺伊斯蘭傳教士集會的出席者，其他的感染源頭未知，可能是來自外國感染，因此，現階段仍把重點放在傳教士集會的出席者上，希望曾出席集會者現身接受檢測。

商討強化行管令措施

韓沙再努丁說，他和警方也討論了該如何強化行動管制令現有的措施。

他表示，警方也針對目前的疫情及行動管制令給予匯報，根據研究，還是有一些冥頑不靈的群體及大馬人，不聽取政府發出的指示。

“因此我們剛才討論了，要如何強化現有已採取的管制，比如目前的路障夠不夠，還是須有其他策略？”

但部長同樣沒宣布或透露警方將如何強化管制令的措施。

勿將疫情怪罪某種族

韓沙再努丁警告，若社交媒體再出現破壞種族和諧，如將冠病疫情怪罪在某一種族的言論，警方必會採取嚴厲的對付行動。

他籲請各族，除了不要再咒罵他族，更應守望相助，在疫情時刻相互幫忙。

他重申，新冠肺炎是不區分種族及宗教，如果患病，還會傳染給家人，因此，這造成了很大的問題。

對付破壞種族和諧者

他強調，不論你是馬來人、華人或印度人；它也不看宗教，什麼宗教的（患者）都有，從我們看到的數據，這是不分種族或階級，無論是高階人士或底層人士。因此，不要再有任何人制造會破壞國家現有和諧的假新聞。

他剛才也和警方討論，阿都哈密也要求他傳達不要有破壞和平及社會安寧言論的訊息。

“我們要做的事就是合作，我們是馬來人，如果我們看到有人沒口罩，我有多的，就給予對方幫助；華人也是一樣，看到有需要幫忙的人，就給（口罩）。”

“不要互相咒罵，怪罪他人，這就成了問題。因此，我要說的是，若社交媒體還有這種破壞（國家和諧）消息，我們將採取嚴厲行動。”

此外，詢及有傳言指登嘉樓將採取以車牌號碼規定民眾外出時間一事，會否在全國各州實行時，部長回應指，這僅是登嘉樓警方的建議，並非真正實行，因為總警長阿都哈密並不知情，不可能登嘉樓警方實行此事卻不告知總警長。