4374大馬人滯留56國 印尼680人占多數

（布城31日訊）外交部副部長拿督卡瑪魯丁說，至今仍有4374名馬來西亞公民因航班取消或不同國家的出入管制而滯留在56個國家，而在撤僑行動中順利回國的馬來西亞人則有3201人。

他說，多達2156名馬來西亞人滯留在印度，但人數將在11架專機把更多滯留在印度的公民載回國後而減少。

他說，其他有較多馬來西亞人滯留的國家包括印尼（680人）、澳洲（226人）、紐西蘭（153人）、泰國（337人）、沙地阿拉伯（121人）、巴基斯坦（128人）、菲律賓（54人）、斯里蘭卡（50人）和阿拉伯聯合酋長國（43人）。

他呼籲身處國外而有回國意願的馬來西亞人盡早處理乘搭航班回國事宜，免得當地政府展開管制措施後，航班或許將受到影嚮。

撤僑行動帶回3201人

卡瑪魯丁於今日通過臉書直播匯報撤僑行動最新消息時說，179名滯留在印度西北部旁遮普邦城市阿姆利則（Amritsar）的馬來西亞人，經於3月30日晚上10時50分乘機抵達吉隆坡國際機場。

此外，他說，有144名馬來西亞人會於今日下3時50分從緬甸乘搭馬航MH741班機回國。

“雖然緬甸政府從3月30日起禁止所有商業航空班入境，但我國駐緬甸仰光領事館與馬航合作，要求緬甸政府給予航班特別批準。”

他說，駐仰光領事館將繼續致力於與緬甸政府合作，以確保滯留在緬甸的馬來西亞人，未來可以獲得一樣的特別批準而盡早回國。

卡瑪魯丁指出，滯留的定義是，身處國外的國民，不論是因為工作、家庭、旅游或其他原因，且已購買回國的機票，卻因為新冠肺炎疫情而面對航班取消、沒有其他方式回國。

他說，撤僑行動是在國家安全理事會（MKN）、國家天災管理機構（NADMA）、衛生部、財政部及馬來西亞駐各國使館的協助及合作下展開。

“撤僑費用由政府、政治捐獻如國大黨及其他私人界公司，包括T7 Global及Weststar Aviation承擔。”