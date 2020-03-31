26至30歲及56至60歲 冠病高風險群

（布城31日訊）衛生總監拿督諾希山表示，26至30歲以及56至60歲的年齡層，是我國確診感染新冠肺炎最大的群體。

他說，這兩個年齡層是年輕人和年長者，感染新冠肺炎的比例是比其他年齡層來得高。

他在記者會上說，年輕人感染率高，可能因為他們有不少是從國外回來，又或者是學生，同時他們在行管令期間還繼續外出；而年長者則可能是因為身為一家之主必須外出，與外來者接觸的頻率也較高，因而感染率跟著提高。

與外來者接觸頻率高

諾希山說，經過2星期的行動管制令，可以發現到每天的新增病例持續增加，有時平穩，而康複出院的人數則持續攀升，這顯示衛生部及各個部門所展開的行動已經取得成效。

“但是，接下來的兩周才是最關鍵時刻，它將鑒定政府至今所採取的行動是否取得預期的目標。”

“這就與人民是否遵守行動管制令有密切關系。”

諾希山因此建議人民留守家中，同時保持個人衛生，如勤洗手及遵守社交距離，若有癥狀應戴上口罩。

他建議民眾採取健康均衡的飲食菜單，減少攝入糖、鹽和脂肪，同時多吃水果和蔬菜、進行鍛煉或輕度運動、持積極的生活方式、吸煙者利用這次機會戒煙，非煙民也可以勸誡有吸煙習慣的家人、為自己和家人培養正面的心態，適當放松，讓日常生活平靜下來。”

如果需要建議服務，民眾每天可從早上8時30分到下午5時聯絡虛擬健康咨詢，或在早上10時至10時30分觀看衛生部臉書直播，或瀏覽在周一至周五下午3時到3時30分進行“醫生隨傳隨到”（Doctor On Call）的臉書實時直播。

民眾亦可致電全國危機準備及應對中心（CPRC）或通過手機即時通訊軟件Telegram（https://t.me/cprckkm）獲取新冠肺炎進一步詳情和資訊。

國外回來送隔離中心

諾希山說，政府是基於外國回來的國人，對居家隔離令的遵守度僅有75至80%，為了避免新冠肺炎的擴散，因而採取了回國的國人被安排至政府設立的隔離所隔離的措施。

他說，在過去，政府是勸告從有疫區的國外回來的國人，沒有癥狀者，可以回家自我居家隔離，只有出現癥狀者，衛生部才會對他們進行檢測，並在確診感染後送入醫院治療。

“但是，我們發現有些居家隔離者並沒有遵守隔離令，一些還是照常外出，因此為了疫情惡化，因此採取這項凡是外國回來者，強行進入政府所設立的隔離所隔離。

他說，政府目前共設有334個隔離所。

​遵守SOP可擺齋戒月市



諾希山表示，如果小販遵守衛生部的標準作業程序，尤其是保證社交距離，齋戒月市集仍可能獲準開檔。

他說，如果小販採取所有的防疫措施，遵守衛生部的SOP，保持安全距離，避免接觸，照顧到衛生，衛生部可以開綠燈讓小販進行齋戒月市集。

“管控很重要，必須避免人潮擁擠，基本上，我們看如何落實。”

諾希山是針對4月23日開始的齋戒月是否允許市集擺賣的問題，如此回應。

City One 3棟樓住戶檢疫

諾希山表示，衛生部昨晚開始分階段對隆市City One 3棟樓層的住戶展開調查、檢疫及檢測工作，確保居民獲得檢疫。

他說，該區的17宗冠病確診病例是與大城堡清真寺伊斯蘭傳教士大集會有關，出席者回到City One之後導致初期共有12名家庭成員感染與確診。

“由於確診病例突然激增，加上病例涉及3棟高樓，所以當局決定升級行管令。”

80%患者屬輕診

諾希山說，我國80%確診者屬於輕診，癥狀很輕微，病情穩定，而重癥患者有5%，需要呼吸輔助器的有2.2%。

不過，他說，趨勢顯示我國需要依靠呼吸輔助器的重癥人數逐步增加，我國目前有足夠的呼吸輔助器，現在開放接納私人醫院的專科醫生和受過處理傳染病患的護士參與協助。

他披露，我國目前每天可以進行1萬1750個檢測，目標是每天1萬6500個檢測，目前衛生部仍在試測韓國的快速試劑盒。

“我們也與檳城一家美國公司接洽，以看是否能夠獲得這家公司提供試劑盒，這家公司所生產的試劑盒可以在半小時就有報告。”

推公共場所消毒指南

諾希山表示，衛生部將會給予各地方政府在公共場所進行消毒的指南，確保採用正確的方式進行消毒抗疫。

他說，地方政府可能在尚未接到衛生部的標準作業程序之前就開始行事，以致引起誤會。

“我想他們可能在衛生部發出SOP之前就行動。”

他說，SOP包括有世界衛生組織所批準的消毒的化學清單，如何使用等。”

他說，衛生部會建議他們如何正確的執行消毒工作。“我們會與地方政府等溝通，教導他們有哪些應該做，哪些要避免。”

他表示感謝吉隆坡市政廳（DBKL）及房地部，以及各個地方政府協助衛生部為公共場所進行消毒。

傳染病專家李國忠及前衛生部副總監洛曼等多名醫療專家對房地部大張旗鼓的在各區進行的消毒工作提出質疑，並認為房地部往路面噴灑消毒劑的消毒方式只是浪費人力和時間。





