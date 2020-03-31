巴剎停業 小販變通招生意 貼告示送貨上門

（八打靈再也31日訊）蒲種公主城Puteri Mart巴剎於3月22日開始停止營業，生計受影嚮的小販們窮則變，變則通，在巴剎外張貼自己的聯絡信息與售賣的產品，為民眾提供送貨上門的服務。

根據網友上傳的照片，巴剎外貼滿了小販們用列印或手寫的告示，向當地居民說明他們仍然有在營業，沒有因為巴剎關閉而停業，並附上自己的聯絡號碼售賣的品項，讓民眾撥打電話預定，他們會提供宅配服務。

據悉，部分小販仍有在巴剎內開檔，但不允許顧客進入，顧客下車只能事先電話聯絡下單，爾後在車上等待，小販會把貨品送到顧客手中，或是選擇送貨到府，避免人群接觸。

Puteri Mart巴剎管理層日前開會做出暫停營業的決定後，發出中英雙語的公告：“為了我們的僱員、租戶和顧客的健康與安全，公主城菜市決定於3月22日暫時停止直到另行通知決定。”

民主行動黨金鑾區州議員黃思漢較後也在臉書上載有關的公告通知當地的居民，惟網友們對此看法褒貶不一，有者認為這樣的舉措會制造更多的混亂，民眾會擔心其他巴剎是否也隨時關閉而一窩蜂進行採購。

網友認為，該巴剎早前採取限制最多60人進場及制定3尺的排隊距離已經非常足夠，如今宣布關閉實非兩良策，只會引起更大的恐慌。

不過，也有網友支持這項措施，並表示在行動管制令期間，該巴剎仍每天人山人海，讓人感到擔心，同時也造成塞車與停車位不足的問題；也有人建議小販改以電話接單的方式繼續營業，以免民眾買不到新鮮蔬菜及肉類。