扮美美嬌柔做家務 婦女們討伐“長官有病嗎?”

（八打靈再也31日訊）因冠狀病毒疫情，大馬實施行動管制令來到第14天，婦女、社會和家庭發展部今日在社交媒體上載海報，建議女性居家作業也要扮美美，甚至在要求丈夫幫忙做家務時應該聲調嬌柔等，引來婦女界討伐。

在行動管制令期間，不少家庭和夫妻因為朝夕相處，少了距離的美感，許多伴侶因生活習慣而產生摩擦。婦女部的“用心良苦”，旨在勸導婦女如何在行動限制令實施期間維持家庭和諧，卻帶來了反效果，引起許多網民的憤怒，並認為此舉有辱女性。

根據婦女部在社交媒體平台上傳的數張海報和指南，其中兩張被指具有侮辱性。其中一張海報建議居家工作的女性精心打扮和化妝，不要穿居家便衣，以保持專註和高效。

有網民直斥，部門長官有病嗎？也有網民申訴，宅家期間一日三餐，婦女家務事忙不完，睡覺都沒時間了，還有時間化妝扮美？

當然也有網民表示正面解讀，部門長官是勸告婦女在家別變成黃臉婆的意思。

一些女性網民認同居家作業不要穿睡衣，但是在家也要化妝，那就是過度了。

中國湧現離婚潮

近日根據中國媒體報導，冠狀肺炎疫情讓中國民眾過了一個多月的居家生活，不少夫妻多了沖突，不少妻子哭訴，居家隔離影嚮婚姻。中國疫情趨緩後的第一個報複性反彈，就是多地湧現離婚潮；陝西離婚預約天天爆滿，想在上海離婚得等一個月。

報導指出，朝夕相處讓許多伴侶產生摩擦，像是一名自由工作者Rita，平時都在家工作，疫情發生之後，她的另一半也改在家工作，讓她感覺自己的私人空間、時間被侵犯，以前本來還會找休息時間去公園散步，但因為疫情被封閉，也沒辦法去。

Rita說，以前最享受自己做飯的時光，但現在多了一個人在旁邊指手劃腳，反而變得不療愈。她還說，“在家待了一個月，終於看清楚彼此，想明白要和誰共度餘生，不再將就。”

較早前，女性權益組織曾警告說，行動管制迫使一些女性和施暴者困在家里，可能會導致家暴案件增加。某些國家的政府已對此採取行動，如法國向受害者提供酒店住宿。

用哆啦A夢語調請男人幫忙

另一張有關婦女部女性抗疫角色和任務的海報，則授招女性在吩咐家里男人幫忙家務時，切記不可嘮叨，而是用哆啦A夢的語調來請男人搭把手。網民直斥這張圖片具有歧視性，男人在家舒服坐著，而女人則是忙著家務。

網民不忘告訴當局，這類男女不平等的舊思維應該改變了，現代幸福家庭不再局限於男主外女主內，而是男女平等分擔。

女網民也說，幸福家庭是雙方共同建立，請給男人貼士，他們也需採取主動分擔家務。家庭不是辦公室，妻子不是項目經理人。

另有網民則調侃，如果是希盟政府的話，前部長旺阿茲莎和副部長楊巧雙則不會出現這種令人無法接受的海報。

網民促開除提出建議官員



婦女、家庭及社會發展部上傳海報到社交媒體平台，建議行動管制令期間，居家作業的女性要如常打扮及化妝，結果遭到網友一面倒的譴責。網友隨即在婦女部媒體平台發起引起一面倒的討伐聲浪，截至下午3時，已有400多人留言，1000多人分享。

婦女部印上“給居家作業女性的儀表貼士”標題的海報，建議居家作業的女性避免便服打扮，應一如既往地化妝和衣著端莊。

大部分留言的網友都認為海報內容有辱女性，反建議婦女部與其控制女性居家作業的衣著打扮，倒不如做一些有用的事情，如幫助老人和孤兒，還有國內家庭暴力和孩童受虐的案件上，尤其是現在這個時刻，受害者和犯罪者可能在同一個屋簷下。

網友說，行動管制令期間，居家作業女性要兼顧孩子，比起平時在辦公室工作更加忙碌，別說要打扮漂漂亮亮。

揶揄扮美美更想出門

有網友還揶揄，如果打扮美美，讓她更有出門的欲望，所以還是穿睡衣比較好，這樣就可以配合政府的嚮應，乖乖待在家中。

網友都在質疑婦女部這張海報的用意，有者還要求婦女組開除提出這項荒謬建議的官員。

不過，也有網友覺得這建議沒有不妥，還認為這是一項好的建議。這名網友認為，端莊打扮讓人彷佛在公司上班，有助於提高工作效率。

隆雪華堂：有物化女性之嫌

隆雪華堂婦女組認為，新冠肺炎蔓延，政府宣布行動管制令28天，婦女、家庭及社會發展部因應行動管制令居家生活，特地在社交媒體發布一系列海報如夫妻居家工作時配偶間家務工作的分配，建議妻子以“多啦A夢”式的語調“保持家庭和諧”以避免爭執，並強調女性外表應“像往常一樣修飾”，這不但有歧視和物化女性之嫌，並且強化女性是“需要受教育”，“需要被指導”的錯誤印象。

隆雪華堂婦女組主席黃玉珠發文告指出，婦女部在行動管制令期間，應當關註亟需幫忙的群體，如陷入經濟困境的單親家庭、面對家庭暴力而求救無門的群體、B40孩子面臨學習資源不足與食物營養不均的問題，其他的弱勢者如移工及難民等，而非浪費時間研究女性是否有梳妝打扮，是讓人震驚且失望的差勁表現。

隆雪華堂婦女組要求婦女部立刻把這些不登大雅之堂的海報撤下，同時要有更大的格局與視野，需廣邀其他非政府組織一起討論制定在行管令期間迫切需要解決的家暴與經濟困境的方案，並且探討在此危機前後，弱勢群體可能面對的各種問題與挑戰，集思廣益以尋求解決之道。