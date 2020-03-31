違行管令 8成人4未成年者被控

（淡馬魯31日訊）因沒有遵守行動管制令，12名男子包括4名未成年者今日被控上庭，所有被告皆俯首認罪，8名成年被告被判罰款各1000令吉或以3個月監禁取代，4名未成年被告則需等待操行報告出爐。

12名被告年齡介於15至51歲，他們早在警方的押送下到淡馬魯推事庭面控。

4名未成年被告被控於3月27日晚上10時30分，在甘榜哆浪大路旁群聚，觸犯2020年防範及管制傳染病法令第3（4）條文，並可在第7（1）條文被判刑，同時也可在刑事法典第34條文下被定罪。一旦罪名成立，可被判罰款1000令吉或監禁不超過6個月或兩者兼施。

雖然他們認罪，不過因未成年而需等待操行報告出爐，因此推事鄭佩詩（譯名）允準每人以400令吉及一名擔保人保外，並訂於5月21日過堂。

另外，8名成年被告則是被控在行管令期間，分別在淡馬魯三英里斯里格慕寧志願巡邏隊計劃（SRS）守衛亭、文德甲順風園路旁和文德甲農貿市場亭子群聚，抵觸2020年防範及管制傳染病條例第3（1）、第3（2）條文和第3（4）條文。

8名被告皆俯首認罪，被判每人罰款1000令吉，或以監禁3個月取代。

此案主控官為麗法依查蒂,12名被告皆沒有聘請代表律師。