City One大廈被封鎖 住戶求助代購滿車乾糧

（吉隆坡31日訊）隨著政府於昨天宣布對City One大廈實施加強行動管制措施，大樓內的居民因為禁止外出，外人也無法進去，一名住戶唯有撥電話向好友求助，要求代購米糧及食品。

自稱是志願者的達尼斯（38歲）於今日中午約12時30分送來滿車的米糧及幹糧，隨即成為駐守在大樓外的媒體的追問目標。

根據達尼斯，他是應一名住戶朋友的要求而幫忙代購，包括糖、洋蔥、馬鈴薯、白米、快熟面及食油等，多達100公斤以上，單是白米目測便有二、三十包。

“這全是朋友及鄰居的訂購，分兩張賬單結賬，總共1500令吉。”

他說，朋友出不了門，他只是舉手之勞，這些物品是他向附近的Lebuh Ampang的批發商購買。

“朋友告訴我，這批米糧有部分是大廈協會的代表贊助，我只是買了之後當跑腿載過來而已。”

另一方面，Mydin霸市職員莫哈末沙林則是幫忙同事送必需品到大樓，因為他服務的霸市就有二十多名員工住在里頭，其中一人還是吉隆坡區的負責人。

警員監督整個交易

之後有一輛載送蔬菜的客貨車於下午12時45分抵達大樓外，當一名中年男子下來取菜時，客貨車司機和跟車員把一籃蔬菜放在地上，他才趨前取菜 然後放進數個自備的環保袋。

整個“交易”過程都有警員在一旁觀察與監督，確保符合加強行動管制令的程序。

坐落吉隆坡市文西阿都拉路的City One大廈共有502個單位，擁有3200名住戶，但他們於3月31日至4月13日期間都不準走出這幢大廈。

根據國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利於昨午在臉書發布的文告，政府因衛生部證實City One大廈已有17起新冠肺炎確診病例，因此依據衛生部長的建議而決定執行加強行動管制令的第三項指示，讓當局能於這14天的管制期間挨家挨戶追蹤病例。

“所有的商業活動都將關閉，除了在City One大廈出售必需品的商店，住戶可以下單訂購外賣服務，食品配送到City One大廈大門口的大廳。”