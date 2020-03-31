疑不滿設路障塞車 女子罵警被捕

（八打靈再也31日訊）一名華裔女子今早疑不滿警方設路障導致交通嚴重阻塞，在過路障時竟降下車窗怒罵警員“你們大家都是白癡！”（You All Are Idiot） 結果一時沖動導致她當場被捕。

八打靈再也警區主任聶依查尼助理總監今早巡視哥打白沙羅地區設立在柏西蘭蘇麗安的路障時說，該名女子不滿塞車約1小時之久，不斷鳴笛且大喊警員是白癡，她目前已被帶返警區總部，並在2020年傳染病預防與控制條規7條文下接受調查。

警責任保安全設路障

“警方或許是白癡，可是設路障的目的是為了大家的安全著想，這是警方的責任；對於帶給大家的不便，我們感到很抱歉。”

他說，警方在柏西蘭蘇麗安新增設路障，因為此處是白沙羅及哥打白沙羅的邊界；由於其他地區有一些路段被封鎖，許多道路使用者趁機使用這條路，導致這里的車流量每日上升。

“靈市地區目前一共有11個路障，包括柏西蘭蘇麗安，而目前依然有4條道路被封鎖。”

他強調，現在是非常時期，希望民眾將就一些到附近買菜，不要像往常一樣非得開車到較遠的巴剎，譬如住在哥打白沙羅的人卻開車到美嘉花園巴剎買菜。

“目前白沙羅及哥打白沙羅地區的冠狀病毒病病例都在上升，我們必須嚴謹看待此事，每個人都有責任遵守行管令。”

詢及有人士以工作為由到公司，聶依查尼呼籲公司管理層減少在公司工作的人手，除非特殊情況才需要調派人手。

病例上升須嚴謹看待

他說，截止昨天數據，一共有89名違反行管令的人士被捕，目前靈市確診病例有233宗，屬於高危疫區。

另一方面，針對青年及體育部前部長賽沙迪住家爆竊案，聶依查尼說，警方將於今午12時傳召6人到警局錄供助查。

賽沙迪於前晚7時在位於靈市的住家發現存放在保險櫃的25萬令吉不見了，因此報警求助，警方案發後已逮捕一名女傭助查。