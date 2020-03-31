諾希山：處挑戰時代 每人須積極抗冠病

（吉隆坡31日訊）我國正處在充滿挑戰的時代，每個人都會受到新冠肺炎的影響，每個人也都必須扮演好自己的角色，積極對抗病毒。

衛生總監諾希山說，政府為了應付這個史無前例的時刻，制定了新措施，包括實行了行動管制令（MOC）。“盡管當前的情況對我們所有人來說都是新的經歷，但衛生部已擬好計劃和為任何可能的情況做好準備。”

諾希山今日在臉書發文提醒民眾遵守管制令，以阻止新冠肺炎的蔓延。

人民健康是首要任務

他說，在各級員工的參與下，衛生部盡最大努力確保各方的安全，而人民的健康是衛生部的首要任務。

“對於公共和私人界的醫護人員，你已經表現出很高的責任感，正在為應對新冠肺炎的大流行而努力。許多人將親人留在家中犧牲了時間和舒適感，站在前線照顧患者。”

他說，衛生部看到你們每一個人，也感謝你們所做的每一件事。“面對這種壓倒性的大流行，每一位醫護人員都表現出誠摯的奉獻精神，繼續每天在做，這簡直是驚人的。 我們向您致敬，我們感謝您。謝謝大家。”

“對於捐獻者，看到如此眾多的個人和組織（無論大小，本地和跨國公司）的慷慨之舉，真是令人感動。我代表所有前線人員，謝謝大家。”

“最後是民眾。您是阻止這種流行病蔓延的關鍵。我們目前的希望是，你可以繼續留在家里，並繼續觀察管制令。您在緩減疫情方面至關重要，讓我們有更多的時間和能力來滿足你的醫療保健需求。每一位大馬人都必須在對抗冠病大流行中發揮作用。”