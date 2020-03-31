佳日星：解燃眉之急 檳威市廳應速發援金

（檳城31日訊）檳州房屋、地方政府及城鄉規劃委員會主席佳日星促請檳威兩地市政廳及州財政司，盡快下放《檳州人民援助配套》一次性援助金，給予檳威兩地持有執照小商及小販，以及前線市政廳的員工。

他希望檳威兩地市長能夠加速處理，並減少下放援助金的繁瑣程序工作。

“我們希望這項援助金，盡快提供給符合條件的人士，最好是明天（4月1日）就能夠過賬給受惠人士銀行戶頭。”

最好今日過賬

佳日星今早在舊關仔角檳島市政廳大廈前向市政廳前線員工發表談話說，由於州政府在疫情當前體恤人民，已經在上週宣佈《檳州人民援助配套》，希望能夠減輕人民的經濟負擔，而且這項援助配套下，州地方政府與房屋委員會共獲得了近1000萬令吉援助。

他說，檳威兩地共有1萬3281持有執照小商及小販，將獲得州政府提供一次性500令吉的援助金，涉及總額為660萬令吉。

他聲稱，向檳島市政廳註冊小商與小販則有6957人，其中5841人已經通過審核，佔了84％；至於向威省市政廳註冊小商與小販則有6324人。

他吁請尚未申請的2000名持有執照的小商與小販們，能夠盡快向當局進行登記或詢問有關詳情，以便能夠獲得一次性500令吉的援助金。

“為了小商與小販們方便查詢是否獲得援助金，他們可以輸入COVID500，並WhatsApp發送至016-2004082。”

盼市廳前線保持衛生

佳日星說，至於檳威兩地市政廳的前線員工，將獲得一次性300令吉的援助金，兩地共有4991名員工受惠，其中檳島佔了1900人，至於威省受惠員工則有3091人，涉及總額為140萬令吉。

他指出，在新冠肺炎疫情當前，希望市政廳前線員工或清道夫們能夠繼續保持州內清潔與衛生。

檳政府可與公司商討

被問及目前有不少公司沒有支付員工薪金或強逼減薪問題，地方政府是否有權採取任何行動，佳日星說，地方政府可與相關公司負責人進行商討，並且提供建議予有關公司。

不過，他說，大馬職工總會（MTUC）與勞工局，必須著手處理此課題。

“我們可以在州級會議上討論與咨詢相關部門有關事項。不過，我必須強調這是一項法律的問題，大馬職工總會與勞工局必須介入並採取行動。”

出席者有檳島市長拿督尤端祥、威省市長拿督羅查里及檳島市政廳秘書安南。