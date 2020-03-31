（吉隆坡31日訊）第二階段的行動管制令將從明日開始，國防部高級部長拿督斯裡依斯邁沙比利說，從3日起從外國回來的國民，將立即被送往隔離中心，進行隔離觀察14天。

部長宣布，這項決定從4月3日起落實。因此，他呼籲國人從當天起不必再去機場接機。依斯邁沙比利今日主持行動管制令執行跨部門特別會議後，在記者會直播上指出，很多國家的疫情，都因為有國民從外國回來所致，如在武漢時發生疫情時，當該國人民從國外回來後，又引起另一波疫情。

恐引起另一波疫情

他說，政府知道有些國民滯留在外國急欲想回國，一些國民已經由政府包專機帶回來，但他呼籲仍在外國有居留地方的國民，暫時不要回來，畢竟他們有住處，以免疫情在大馬擴散。

“政府也議決，所有從外國回來的國民將會被隔離14天。”

扣742違令者

依斯邁沙比利宣佈，警方昨晚扣留742名違反行動管制令者，扣留人數比昨日的828人減少，顯示警方比過往更嚴厲執法後，違令者已有所減少。他希望人數能持續減少，顯示人民的防疫醒覺已經提高。

他說，警方至今已經將165名違反了行動管制令的人控上法庭，其中有6人被判罰款與坐牢，他以砂州一宗案例為例，指該州違反指令的人，被判坐牢1至4個月。

他說，迄今軍警人員已進行逾1547次路障檢舉，並檢查38萬3488輛交通工具，及2萬2586次突擊檢查。

嚴謹落實次階段管制令

他說，今日的會議也涵括各州首長與大臣，共同商討從4月1日起展開第二階段的行動管制令，以讓各都能跟上，其中包括加強第一期的弱點，在全國落實更加全面與嚴謹的落實行動管制。根據馬新社報導，該場原定在下午2時召開的新聞發佈會，因依斯邁沙比利與首相丹斯裡慕尤丁持續開會，因此延遲了40分鐘。