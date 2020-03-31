為弱勢者提供兩餐 淨選盟MakanKongsi籌款

（八打靈再也31日訊）淨選盟2.0與願景工程（ENGAGE）聯手發動“MakanKongsi”募款運動，以便在行動管制令期間，每天為弱勢群體和有需要的人士提供兩餐的食物。

淨選盟2.0今日發文告指出，行動管制是為了要遏止新冠肺炎病毒傳播，但管制令期間大多數公司都休業，這意味著每天賺取收入的打工族在這4周沒有收入。對許多人來說

，他們可能會挨餓。

“MakanKongsi計劃的籌款目標為30萬令吉，自3月20日推出以來，已籌到13萬7000令吉，預計能在行動管制令結束之前喂飽1124人。”

不過，淨選盟2.0相信，當行動管制令延長至4月14日，許多人的情況將會更糟糕，因此他們希望能於未來的日子里為2000人提供食物，但我們尚缺16萬3000令吉。”

淨選盟2.0指出，MakanKongsi計劃的推出完成符合行動管制令，這樣就不會影嚮國家安全理事會對非政府組織提供幫助給無家可歸及有需要的人的限制。

“為了避免弱勢群體需要在預定的地點與時間聚集以領取食物，我們會發放食物餐券給他們，讓他們到參與這項計劃的食肆換取食物。”

淨選盟表示，他們之後將會根據食物餐券的數量，付款給相關的餐館。如此一來，受惠者可以每天前去領取食物兩次，全部都是以外帶方式，而每一張食物餐券都有特定的日期與食物。

“我們將會展開調查，以鑒定並與值得信賴的非政府組織或個人建立夥伴關系，以解決所有支出的問題。這筆給受惠者的款項，足以讓他們在行動管制令期間購買食材做飯。”

有意捐款者，可以登入https://boldpay.cc/Catalogue/makankongsi，

通過信用卡、轉賬卡、網上轉賬、電子錢包（Boost、Grabpay、TnG、MCash及QRPay）匯款給他們的付款夥伴Bold。

抑或是通過銀行直接轉賬（銀行: Maybank (PJ Old Town Branch)；支付方: Bersih & Adil Network Sdn Bhd；銀行戶頭: 512295102931；備註: MakanKongsi）。

如果需要收據者，可將轉賬的收據電郵至[email protected]。