三藥劑協會致函首相 重新考量口罩頂價

（八打靈再也31日訊）大馬藥劑師協會、砂拉越藥劑師協會及沙巴藥劑師協會，聯合去函首相丹斯里慕尤丁，要求政府重新考量將三層式醫用口罩頂價從2令吉降價至1令吉50仙的決定，以避免影嚮市面上的口罩供應，以及對負擔高昂成本的藥房造成影嚮。

政府早前在3月20日宣布，層式醫用口罩頂價從每片80仙調高至2令吉，隨後又在昨日宣布，口罩零售頂價下調至每片1令吉50仙，新的頂價格從4月1日起生效。

文告說，政府在沒有事先給予任何通知下，在口罩頂價下調至1令吉50仙，協會對此表示反對及失望，因為藥房在口罩頂價2令吉時訂貨，且成本只是略低於2令吉，現在若按1令吉50仙的價格售賣可能會虧損，進退兩難。

“突如其來的改變讓全國社區藥房、進口商、批發商和制造商措手不及。很多藥房已付款一半甚至完成全額付款，而這些口罩要4月才可以抵達。”

文告也透露，雖然免除了進口稅和銷售稅，但東馬因為運費昂貴，很多東馬藥房透露他們拿到的口罩價格，已經高達1令吉90仙。

文告也強調，大多數社區藥房，並沒有辦法從售賣口罩獲可觀利潤，隨著口罩頂價為1令吉50仙，預計口罩進口將大幅減少，很多藥房將無法為人民供應口罩，也將加劇與口罩相關的黑市活動，最終受害的還是人民，“連本地制造商都對此感到無奈”。

“貿消部一直在清查社區藥房，即便他們根本沒有庫存，但我們卻無法理解，為何貿消部從不對付網上口罩賣家，他們的售價都高於頂價。”

三個協會重申，口罩新頂價調整的通知期限太短，他們堅決反對政府這項決定。

他們要求政府補貼虧損藥房，或將新頂價的落實延期一個月，讓藥房得以出清現有庫存。

“如果需要證明，我們可以提供收據，上面註明了購買時的日期。”

他們也希望政府可協助提供，願意以低於1令吉50仙售賣三層口罩的外國或本地供應商名單，“畢竟大多數私人經營的藥房，並沒有可以大量進貨以降低進價的能力。”

作為民眾最易接觸的保健服務提供者，文告也建議，政府應指示國家災難管理機構（NADMA）等政府機構，將社區藥房納入抗疫前線，並允許他們購買本地制造口罩。