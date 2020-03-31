消拯局消毒行動 陳國耀：吉州垃圾減10％

（亞羅士打31日訊）吉州子民很棒，在行動管制令安分居家期間並沒有製造更多份量垃圾，相較平常時段減少約10％，間接減少仍需在外如常工作，逐戶收集垃圾的工友工作量。

吉州地方政府和房屋事務委員會主席陳國耀說，依據報告，吉州平均每天垃圾量多達1020公噸，但在管制令期間減少至約918公噸。

“這是令人鼓舞和感到欣慰的，證明吉州子民並沒因居家而製造更多倍量的垃圾，反而減少了。”

陳國耀今早在吉打消拯局在哥打士打縣6個公共場所進行消毒工作上，接受媒體訪問時舉例，在亞羅士打區每天的垃圾量達271公噸，可是在管制令期間，平均垃圾量減少至243公噸，即約10.42％。

他透露，在州內11縣內，除了巴東得臘和錫縣的垃圾量稍微增加，其餘地區都一律減少。

“當然我們也希望人民在減少垃圾量同時，也可趁全家人居家之際，一起分工合作進行垃圾分類。”

他也說，在管制令期間，大家必須減少外出和規劃好夠買食量食材和食物，如果有過剩食物可與鄰居們分享，切勿製造太多廚餘和垃圾食物。

缺人手駐守巴剎

陳國耀指出，目前一些地方政府有面對缺乏人手駐守巴剎，以監督民眾到巴剎情況，如在日得拉就有8個巴剎。因此，他促請民眾能給予配合和自律，都要戴口罩和保持至少1米社交距離。

他說，目前亞羅士打市政廳在亞羅士打大巴剎安裝數個洗手槽，接下來會考慮擴大這項計劃，鼓勵民眾購物後要勤勞洗手和消毒。

吉打消拯局繼昨日在瓜拉姆拉人潮聚集區進行消毒工作後，今天也聯合地方政府和衛生局等相關部門，兵分3路到吉打港口客船碼頭、安南武吉火車站、沙合柏達納巴士終站、亞羅士打萬順超級市場、甘榜布再也巴剎和直落灣也巴剎。

消毒行動是由吉打消拯局主導，獲地方政府、衛生局及吉州廢体固料管理機構配合，分3隊人馬進行消毒，每隊共10名成員。