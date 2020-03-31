17確診 City One封鎖

（吉隆坡31日訊）位於吉隆坡文西阿都拉路（Jalan Munshi Abdullah）的CITY ONE大廈今日起實行加強行動管制令，大批軍警和民防部隊的人員駐守在大廈方圓500公尺範圍，嚴禁任何人靠近。

國防部高級部長拿督斯里依斯沙比利昨日通過個人臉書發文告宣布，整棟大廈共502個單位的3200名住戶，今天起至4月13日期間被禁足，不得離開大廈半步。

不少媒體記者一大早也前來現場採訪，從上午9時至10時30分， 現場只見警方和軍人駐守，民防部隊的成員過後在約10時乘一輛大卡車離開。

金馬警區主任法米助理總監於10時51分離開時，拒絕對記者發表談話。

警方也出動無人機向大廈的住戶報告，提醒他們居家隔離。

12確診來自1大家庭

《星報》今日也報導，該管理層發言人指出，該大樓的12名確診病例都是來自分居在2個單位的一戶外籍人士家庭。

“12名確診感染新冠肺炎都是來自一戶（外籍）家庭，所以，說很多患病是因為這大樓有很多外國人居住，是不公平的。”

“這12名受感染者都是來自一個大家庭，他們一定是近距離接觸（而受感染）。”

另外，該發言人也指出，在確診病例中，只有1例是源自大城堡宗教集會群。

該發言人也披露，City One大樓大約有70%的住戶都是外籍人士，且大多都是在印度清真寺（Masjid India）一帶工作。

住戶求助友代購米糧

大廈封樓，居民禁足外出，外人也進不去，一名住戶打電話向好友求助代購米糧與食品。

今午12時30分，一名自稱是志願者的達尼斯（38歲）送來滿車的米糧和干糧，有糖、洋蔥、馬鈴薯、白米、快熟面及食油等等，數量多達100公斤以上，當中白米共有二三十包。

他說，這是他一名住戶朋友叫他幫忙代購食品，包括鄰居和朋友的訂購 ，並分2張賬單結賬，總共1500令吉。

“這都是我在附近Lebuh Ampang的批發商那邊買的，因為朋友的關係，我只是舉手之勞，他們也出不了門。”

他說，據朋友告訴他，這批米糧有部分是大廈協會的代表贊助，他只是買了之後當跑腿運載過來。

另外，Mydin霸市職員莫哈末沙林也是替同事送貨過來。他說，“我們的霸市有20多名員工住在這棟大廈的單位，其中一人還是吉隆坡區的負責人。”

下午12時45分，一輛載送蔬菜的客貨車抵達後，一名中年男子下來取菜。只見蔬菜車的司機和跟車員把一籃蔬菜放在地上後，他才趨前取菜並放入數個自備的環保袋。