家用及特定領域業者 享電費折扣半年

（吉隆坡31日讯）所有家庭用户和特定领域的业者，都能在首相丹斯里慕尤丁于上周五宣布的关怀人民振兴经济配套下，享有长达半年的电费折扣。

政府及国家能源公司发出的电费折扣表显示，家庭用户的每月用电量少于200kWj或43．60令吉，电费将享有高达50%的折扣。

每月用电量超过600kWj或电费231令吉以上的家庭用户，则能享有2%的电费折扣。

关怀人民振兴经济配套为和特定领域提供的电费折扣问与答：

1．在振兴经济配套下提供的折扣表?

国能提供6个月（4月1日至9月30日）电费折扣：

●非家庭客户

每月折扣15%

⊙6个受冠病影响确定的领域每：月折扣2%

．酒店业者

．旅游机构

．本地航空公司办公室

．购物商场

．会议中心

．主题公园

⊙不包括6个确定的领域：每月折扣2%

．商业

．工业

．特定农业

●家庭用户

给予所有家庭／住宅客户高达50%用电量折扣：

50% 电费在RM43.60及以下

(0kWj-200kWj)

25% 电费介于RM43.70-RM77.00

(201kWj-300kWj)

15% 电费介于RM77.10-RM231.00

(301kWj-600kWj)

2% 电费从RM231及以上

(>600kWj)

2．谁有资格享有这项折扣？

．商业

．工业

．特定农业

．家庭／住宅用户

3．多少客户将获得这项折扣以及总共给予多少折扣？

有资格享有折扣的客户如下：

客户类别 客户数量 折扣

确定的6大领域

．酒店业者

．旅游机构

．本地航空公司办公室 10,417 15%

．购物商场

．会议中心

．主题公园

商业（6大确定领域除外） 1,567,403 2%

工业 30,520 2%

特定农业 2,326 2%

家庭／住宅用户每月使用量：

．0-200kWj或电费至RM43.60 2,969,481 50%

．201-300kWj或电费从RM43.70-RM77 1,469,692 25%

．301-600kWj或电费从RM77.10-RM231．80 2,167,063 15%

．>600kWj或电费从RM231.90及以上 799,705 2%

总共 9,016,607

预计6个月（4月1日至9月30日）期间折扣总数:1亿零2470万令吉

4．给予多少个月电费折扣？

6个月（2020年4月1日至2020年9月30日）