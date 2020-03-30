失實評論大馬疫情 李正皓上節目正式道歉

（吉隆坡30日訊）因評論大馬新冠肺炎疫情失實而引發風波的台灣評論員李正皓，今晚在東森電視台《關鍵時刻》節目上，作出正式道歉與更正。

李正皓在其臉書發文聲稱，他剛剛結束完影，今日在節目《關鍵時刻》的道歉會在台灣時間大約晚間11點20分前後播出。

他表示，會在這個時段的主因是節目10點與11點的收看群眾不同，上次的錯誤是在晚間11點的段落發生，所以，選擇在同樣的時段做出道歉與更正，希望能最大化道歉與更正的效果。

“來不及收看的朋友，明早我也會將新聞段落貼在臉書上，方便大家分享、轉傳，希望大家能感受到我們的誠意！”

李正皓早前提到，他知道許多人心里還是有情緒，這件事站在他的立場，除了在臉書上致歉外，也該在同樣的時段、同樣的節目做出同等份量的致歉與更正，因為如果是在節目上傳遞的錯誤資訊，本該就在節目上解決。

“今天是星期一，也是節目《關鍵時刻》的錄影時間，在今日的節目上我也會針對此次的爭議做出道歉與更正，也會平衡報導，讓所有的觀眾獲正確資訊，作為一個媒體評論員，如果傳遞的資訊有誤，道歉、更正、平衡報導，我責無旁貸。”

他希望大馬的朋友能感受到他的誠意，未來也歡迎大馬的朋友能在其臉書留言或私訊大馬的第一手防疫資訊，讓他的評論或發言盡可能貼近大馬第一線。