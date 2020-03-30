3天建竣 可置600患者 首相巡視 方艙 隔離中心

（沙登30日訊）首相丹斯里慕尤丁今午巡視沙登農業博覽館（MAEPS）的“馬來西亞版的方艙隔離中心”。

據馬新社報道，首相是在衛生部長拿督斯裡阿漢峇峇、秘書長拿督斯裡陳超明及衛生總監拿督諾希山陪同下前往巡視。

慕尤丁在5時45分抵達，並用了近1小時聆聽匯報會及巡視該中心，有關中心成功在3天建竣，是由國家天災管理機構負責協調各個政府部門。

阿漢峇峇聲稱，該中心是首相個人的想法，以便做好準備，用以應對國內可能劇增的冠病案件。這裡主要是治療沒出現任何癥狀或癥狀輕微的冠病確診病例。

據瞭解，該中心可安置600名患者。國家天災管理機構協調的多個政府部門包括衛生部、國防衛隊、消防及拯救局、大馬民防隊、社會福利局及工程部。

設備齊全

中心內有的服務是治療服務、給予病人住院病房、一旦病患出現緊急狀況下的心肺複蘇空間、救護車服務、藥劑服務、x光服務及病理實驗室。

該中心提供給患者的設備則是病床、桌子、椅子、儲物櫃、電視、用餐室、無線上網、電腦、祈禱所、閉路電視、廁所、沖涼房、更衣室及休息室。

對於工作人員，該中心則設有護士櫃檯、急救室、員工休息室、員工更衣室及沖涼房、自我防護設備穿戴空間及會議室與座談會場所。