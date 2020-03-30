東奧明年賽期敲定 7月23開幕 8月8閉幕

(東京30日訊)周一傍晚，東京奧組委與國際奧委會正式官宣，2020年東京奧運會將延期至2021年7月23日星期五開幕，東京殘奧會延期至2021年8月24日。

國際奧委會文告寫到：“國際奧林匹克委員會（IOC）、國際殘奧會（IPC）、東京2020年組織委員會、東京都政府和日本政府今天商定了第32屆奧林匹克運動會的新日期。東京奧運會將在2021年7月23日至8月8日舉行，東京殘奧會將在2021年8月24日至9月5日舉行。”

近幾屆奧運會都保持著周五進行奧運會開幕式的傳統，同時於第三周的周日進行閉幕式。延期的東京奧運會也延續了這個傳統。

國際奧委會表示，做出上述決定是由3個因素決定的：第1是保護運動員和所有人的健康，支持全球抗疫；第2是維護運動員和奧林匹克運動的利益；第3是配合全球體育賽事的賽程安排。

*殘奧明年824開幕*

其實在國際奧委會官宣前，日本TBS電視台率先爆料東京奧運會將於2021年7月23日舉行，隨後多家日本主流媒體如日本放送協會、富士新聞網、全日本新聞網ANN等都跟進報道。

而東京奧組委會主席森喜朗、東京都知事小池百合子、奧運大臣橋本聖子今日與國際奧委會會長巴赫進行電話會談，就是討論東京奧運會的新日期。

上周二，日本首相安倍晉三和國際奧委會會長巴赫協商後同意推遲奧運會，但盡管推遲至2021年，但仍保留了“2020年東京奧運會”名稱。