房長：獲企業贊助 47疫區分階段消毒

（八打靈再也30日訊）房屋及地方政府部部長祖萊達說，該部聯合消拯局、地方政府、固體廢料及公共衛生管理機構（SW Corp）等單位展開的公共消毒工作，今日分階段在全國47個受新冠肺炎病病影嚮的紅色及橘色疫區展開。

她說，現階段的焦點是47個受病毒病影嚮的地區，包括23個紅色熱點疫區及24個橘色疫區。

她於今日到八打靈再也舊區奧斯曼路巴剎巡視消毒工作時說，他們之後會再探討還有什麼其他地區需要展開公共消毒工作。

獲10萬公升消毒液

“政府獲得一些企業為履行企業社會責任而贊助的10萬公升消毒液，因此先對47個地區進行消毒，若消毒液不夠，國家化驗局將給予協助。”

她說，10萬公升的消毒液肯定不足夠在全國各地進行消毒，但消毒47個地區估計是足夠的。

詢及進行消毒工作所需的費用時，祖萊達說，消毒工作的費用並不高，因為擁有消拯局及政府的現有人力資源，只需進行一些協調及添購一些用品，如消毒噴霧器及PPE防護衣等。

她說，這些消毒液獲得衛生部批準，而且是在本地調配，供應方面不是問題，所以不需要擔心。

“如果消毒後的地區的病例有下降趨勢，便證明公共消毒的做法有幫助，倘若病例依然增加，房地部則將協調再度進行公共消毒。”

隨著行動管制令將於周三進入第二個階段，執法單位將展開更嚴格的執法，祖萊達呼籲人民遵從及給予協助，並希望人民的生活於14天後可以回到原本的軌道。

另一方面，祖萊達到加影Al Falah清真寺巡視時說，當局將展開公共消毒的包括烏魯冷岳、烏魯近打、哥打巴魯及新邦令金等地區。