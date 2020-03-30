監控人流車流 雪擴大封路地區

（沙亞南30日訊）為了控制冠狀病毒病疫情擴散，雪州警方會加強行動管制令，接下來會擴大雪州的封路地區，以監控不必要外出的人流及車流量。

雪州副總警長拿督阿尊奈迪披露，他目前與數個雪州警區總部的主任在討論有關封路地區，待討論結果出爐後，警方會向民眾公布受影嚮的路段。

他今天下午在記者會上說，巴生河流域很大，警方不可能封鎖所有道路，因為部分道路必須讓那些因工作領域需要的人士通行，因此希望重要單位的人士好好使用通行證，不要為了工作以外的事情而開車外出。

勿越區買東西

另外，阿尊奈迪也說，民眾在行管令期間可以外出買日用品，若你住在哥打白沙羅，就在該地區購買，沒有必要開車到甲洞等地區。

他說，截至昨天，雪州警方在行動管制令期間一共接獲409宗投報，當中有191宗案件已開檔調查，並逮捕涉嫌違反行管令的364名包括外籍人士的男女。

他透露，落網者分別是350名男子及14名女子。其中8人已在刑事法典第186（妨礙警員執法）條文及2020年預防與控制傳染病條規第7 條文下被控。

烏冷雙溪鐳封村勿慌張

針對雪州烏冷雙溪鐳（Sungai Lui）實行加強行管令一事，阿尊奈迪說，民眾不要感到慌張，因為目前不是整個地區受到冠病疫情影嚮，僅是21至24英里而已。

“受影嚮的地區範圍約5公里，包括兩個原住民邨落和5個馬來甘榜。”

他指出，由於該區疫情嚴重，所以希望民眾包括邨民合作，以防病毒傳播。（沙亞南30日訊）為了控制冠狀病毒病疫情擴散，雪州警方會加強行動管制令，接下來會擴大雪州的封路地區，以監控不必要外出的人流及車流量。

雪州副總警長拿督阿尊奈迪披露，他目前與數個雪州警區總部的主任在討論有關封路地區，待討論結果出爐後，警方會向民眾公布受影嚮的路段。

他今天下午在記者會上說，巴生河流域很大，警方不可能封鎖所有道路，因為部分道路必須讓那些因工作領域需要的人士通行，因此希望重要單位的人士好好使用通行證，不要為了工作以外的事情而開車外出。

勿越區買東西

另外，阿尊奈迪也說，民眾在行管令期間可以外出買日用品，若你住在哥打白沙羅，就在該地區購買，沒有必要開車到甲洞等地區。

他說，截至昨天，雪州警方在行動管制令期間一共接獲409宗投報，當中有191宗案件已開檔調查，並逮捕涉嫌違反行管令的364名包括外籍人士的男女。

他透露，落網者分別是350名男子及14名女子。其中8人已在刑事法典第186（妨礙警員執法）條文及2020年預防與控制傳染病條規第7 條文下被控。

烏冷雙溪鐳封村勿慌張

針對雪州烏冷雙溪鐳（Sungai Lui）實行加強行管令一事，阿尊奈迪說，民眾不要感到慌張，因為目前不是整個地區受到冠病疫情影嚮，僅是21至24英里而已。

“受影嚮的地區範圍約5公里，包括兩個原住民邨落和5個馬來甘榜。”

他指出，由於該區疫情嚴重，所以希望民眾包括邨民合作，以防病毒傳播。