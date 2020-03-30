慕斯達法：振興配套不完美 中小企業考驗大

（吉隆坡30日訊）首相署部長（掌管經濟事務）拿督斯里慕斯達法坦承，政府知道上周五公布的經濟振興配套並非十全十美，無法滿足所有人，如中小型企業和酒店業者。

他說，中小型企業和酒店業者面對的考驗更嚴峻且複雜，譬如酒店業者沒有住客，給再多的援助金也於事無補。

“政府知道中小型企業和酒店業者的不滿，因此政府將於下周與業者見面，討論如何改善。”

下週會業者

他於昨晚在馬新社電視台的特別訪談“包容與全面性的關懷配套”節目上說，馬來西亞的旅游業如今可說是全面停頓，因此給酒店業者再大的撥款也於事無補，但他相信政府未來可以給予更大的援助，尤其是零售業者，他們因為沒有消費人而面對非常嚴重的問題。

慕斯達法說，隨著新冠肺炎疫情肆虐全球，因此全球今年的經濟成長可能是0%，甚至出現逆成長，對靠旅游業、國際貿易與高等教育來維持經濟成長的國家如馬來西亞，將深受影嚮。

他說，如果政府沒有主動採取措施，將給國家帶來很大的影嚮，政府為此主動採取經濟振興措施，來避免百業廢失、經濟下跌的問題，因此政府通過注入撥款的形式，借此振興國家經濟。

“如果什麼都不做，經濟會0%甚至逆成長，至少我們可以減緩經濟衰退，或者還可以維持一定數字的經濟成長。”

提前公佈關懷配套 下月陸續發放援金

慕斯達法說，國民聯盟政府知道，新冠肺炎疫情加上市場經濟停滯不前，令人民正處於水深火熱中，這才決定提前公布2500億令吉關懷人民振興經濟配套。

“這份報告是政府領導人，包括首相丹斯里慕尤丁、財政部長東姑賽夫魯、各部門官員包括我不眠不休三四晚所撰寫而成。”

他說，慕尤丁非常關注人民福利課題，因此決定提早宣布這份配套，因此，“我們於上周五前都沒有睡覺，尤其是財政部長更是兩三夜通宵達旦的工作，為人民推出振興配套。因為國家與人民面對冠病與經濟衰退雙重考驗，因此需要立即行動，提早宣布配套。”

至於4月1日後才陸續向人民發放援助金，慕斯達法認為並不會太遲，因為各機構已經有了數據庫，如公積金局、國家銀行，並將加速處理發放援助金，讓所有符合資格者可以獲得援助金來應付日常開銷所需。

“今年的財政預算案是3330億令吉，振興配套則是2200億令吉，可見政府非常關注人民所面對的問題並想法設法保護，甚至擴大保護層至M40群體，不再只是局限在B40群體。”

他表示，政府無法事事周全，但確實已經竭盡所能，“當然，我們無法盡如人意，這是無法做到的事。”

但他認為，根據社媒的反應，逾90%對經濟振興配套感到滿意，這是很高的支持率，尤其是低收入群。

針對一些政黨非議，指這筆2200億令吉的振興配套，應召開特別國會會議討論時，慕斯達法以2014年吉蘭丹大水災後，聯邦政府緊急撥款10億令吉來維修學校、鐵路等為例，指這是可以被接受的緊急案例。