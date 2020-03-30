2萬增至4萬元 霹特別援金再加碼

（怡保30日訊）霹靂州務大臣拿督斯里阿末法依沙今日宣佈新冠肺炎特別援助金再加碼，其中州內59個州議員獲得的特別撥款，將從原本2萬令吉增加至4萬令吉，共涉及236萬令吉。

另外，他表示，除了醫護人員之外，所有前線人員包括執法人員、除草工人、垃圾工人和其他在這段時間被迫要工作的普通員工（Pekerja Am）都可獲得每人300令吉的援金，援金將分3次撥出，惠及2600人，涉及78萬令吉。

前線可獲300元

他今日在臉書直播作出上述宣布。他指出，在地方政府登記的小販和小商可獲得一次性500令吉援金，受惠者將從原本4000人增加至1萬2413人，涉及620萬令吉。

他指出，州政府也延長多項計劃的償還期限至6個月，包括霹靂州公共房屋計劃租金及基礎設施租賃計劃費用，從原本的3個月延長至6個月（3月起），惠及1336人。他說，霹州人民房屋計劃豁免租金也延長至6個月（3月起）惠及2535人，涉及150萬令吉。

管制期間沒收入 130萬戶獲派食物盒

霹大臣指出，在行動管制期間失去收入的130萬戶家庭將獲得派發食物盒，涉及80萬令吉。這項援助將會提高一倍至130萬戶原住民家庭，也就是加額80萬令吉，共涉及160萬令吉。

他說，986名鄉村社區管理委員會（MPKK）的主席也將獲得每人500令吉的特別津貼，涉及撥款近49萬3000令吉。

他說，早前宣布撥款近250萬令吉為衛生局、馬來西亞武裝部隊、志願警衛局（RELA）、民防部隊、縣土地局和地方政府共7150名員工提供食物援助的款項，已經開始分發出去。

食物援助款項已分發

冠病特別援助計劃將惠及近6000名墾殖民、4萬6000名農民、1萬8000名稻農、近7500名漁民和3萬5000名小販和小商。

他表示，州政府也已設立2個隔離中心，也就是丹絨馬林烏魯近打衛生科學學院和宋溪馬來西亞統計學訓練學院，這2個隔離中心將可容納240人。