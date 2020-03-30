禁NGO沿戶派食引焦慮 政府應速宣佈送暖細節

（檳城30日訊）國防部禁止非政府組織沿戶派送食物以減低染上新冠肺炎的風險，但因許多貧戶可能已面對斷炊窘境，使一些仍在等待指示的人民代議士心急如焚。

彭加蘭哥打區州議員魏子森說，自當局在2天前發出該指示後，人民代議士已無法在第一時間把糧食與飲用水等送往急需援助的貧戶手中。

他希望當局盡早宣佈送暖行動的細節，確保不會有人因為拖延而餓肚子。

他今日接受光明日報電訪時說，該部應盡早詳細列明條規，包括在派發過程中是否需要國州議員陪同、派發人員派發時的防疫標準等，避免嚇跑NGO致使國州議員寸步難行。

貧戶恐面對斷炊窘境

“該部不應限制物資分配，反而應讓NGO協助派發，才不會有貧戶被遺漏。”

他說，NGO可與社會福利局（JKM）協調後，安排志願警衛（RELA）分發。由於福利局是根據縣署名單分發，對人口密集或佔地較大的縣署可能會有漏網之魚。

“官員很難深入了解每戶人家的經濟狀況，反之非政府組織可派發物資給這些在名單以外的貧戶。”

他說，雖說福利局手上擁有各區低層人士的名單，但進入管制期後需援助的家庭數量肯定陸續增加，當局應確保手上名單定時更新，同時需有足夠的人力資源跟隨執行。

他舉例，彭加蘭選區目前有逾250戶清貧家庭需物資接濟，管制期越長就會有越多戶家庭需接濟。

他透露，該選區團隊在政府下達管制令前便與NGO聯辦活動，目前已提供乾糧等予200戶B40群體，但有關數量只能維持一周。

他說，目前管制令延長了14天，導致許多家庭在失去收入後面對斷炊困境，若無善心人士或組織的物資援助，可能會製造許多社會問題。

“我們會通過社委會了解選區內需要援助的家庭，一旦收到當局的明確指示就會第一時間派發。”

目前他已勸告區內的非政府組織或個人暫停派送糧食，以等待最新指示後再協調，有意捐助善款者，可將善款捐入“檳城新冠肺炎基金”。

林秀琴：確保人民溫飽

部門應速擬定周詳對策

雙溪檳榔區州議員林秀琴說，在此非常時刻人民已面對嚴峻的溫飽問題，有關部門需盡快擬定周詳對策，讓NGO根據指示參與抗疫工作，確保人民溫飽及避免衍生社會問題。

她說，該區有超過1000戶貧窮家庭需援助，截至昨日她已為700多戶提供糧食，但因上述禁令她已停止發放活動。

她指出，當局應推出明確機制，讓官員與非政府組織達成協議，包括物資數量、派發區和受惠名單，也可避免出現有人“拿了又拿”造成浪費的問題。

“NGO向來都有幫助弱勢群體的活動，如今突然禁止及出現模糊地帶，這會引起非政府組織的困惑及民眾的焦慮。”

檳州福利及愛心社會委員會主席彭文寶受訪時說，到今午12時當局的指示仍未明朗，他會繼續與州內相關單位商討可行性。

他說，如今全國都面對嚴峻挑戰，人民開始自律，而NGO 選在這時走入社區派發物資，除了解決人民三餐外，也可藉派送過程中互相鼓勵，達到團結效果。

他說，據州政府現有機制，慈善團體可將物資交由各國州議員派發給有需要的人，不會遺漏任何一戶家庭。