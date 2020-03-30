檳4公寓證實出現確診 管理層：已消毒別怕

（檳城30日訊）繼檳城峇都丁宜珍珠公寓出現新冠肺炎確證病例後，丹絨武雅珍珠嶺海景公寓和中路Tropicana 218公寓也證實出現確診。

網上流傳一份丹絨武雅珍珠嶺海景公寓管理層發予住戶的通告，該管理機構主席陳勁達接受《光明日報》訪問時證實，該公寓出現確診病例，但呼籲民眾不要對該公寓住戶投以異樣的眼光。

“大家都不想自己的公寓出現確診病例，但這已是事實，我們也馬上採取消毒防範措施，以避免病毒擴散。”

他說，這名確診病者是一名租戶，在26日被救護車載往醫院。衛生局官員翌日前來確診者單位進行消毒工作時，該公寓管理層才得知出現確診病例。

他說，管理層於28日發出通告主要是公寓內部使用，讓曾與這名確診者有接觸者可前往進行檢查或隔離。然而這封通告卻外傳，他認為這是不道德行為，因造成不必要恐慌，以及對住戶造成壓力。

他說，在通告中列出患者單位，也接獲一些住戶反對，但居民擁有知情權，讓有接觸的居民可趕快前往醫院檢查。在發出這封通告後，也收到源源不絕詢問，造成不少困擾。

他認為衛生局處理方式有待改善，因當局要求與這名確診者有接觸者前往醫院檢查，但並非全部住戶都與這名患者認識。管理層也只能在限有的資料下，聯絡數位有進距離接觸者。

大樓已消毒

檳城中路Tropicana 218廣場經理林傑森接受《光明日報》時證實，該公寓B座住戶出現確診病例。

他說，衛生局今日已前來相關大樓進行消毒工作。同時，管理層已發出通知給住戶，並促請與相關患者有接觸人士進行檢查。

“相關確診者已送到檳城醫院接受治療。”他呼籲居民待在家中，並做好預防措施，包括外出時攜帶口罩和勤力洗手。

Tree Sparina公寓也有確診

位於峇六拜的Tree Sparina公寓也出現新冠肺炎確診，其住戶兼前威省市議員林道宏說，根據他了解，該名確診者是從英國回來的學生，是後者的父親告知他。

林道宏批評衛生局官員在處理新冠肺炎病例事件草率，並沒有統一的標準作業程序，各縣衛生局盡做不同的東西。

“若不是確診者家屬通知，或是公寓嚴格保安措施，不然也不懂得公寓內出現確診或隔離人士。”

他說，衛生局官員是在沒告知情況下前來為確診者所住單位消毒時，被保安人員發現。

他當時向衛生局官員詢問是否會像Tropicana 218公寓一樣提供消毒工作，惟檳島西南區衛生局官員回應說，該局沒提供這樣的服務，並叫他們自行進行消毒工作。

林道宏表示，新冠肺炎是一種可人傳人的嚴重疾病，而他擔任威省市議員時曾參與禽流感疫情的工作，也懂得整個隔離程序。