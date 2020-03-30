州政府及市廳轄下 檳商業單位下月免租

（檳城30日訊）檳州首席部長曹觀友說，州政府及檳威兩地地方政府將豁免所管轄商業單位今年4月份的租金，即有關租戶無需繳付下個月的租金，以減輕大多數為小型企業租戶在這時期的負擔。

曹觀友今午在臉書直播匯報會上，為檳州政府及檳威兩地地方政府商業單位的租戶，捎來上述好消息。他希望州內私人商業單位業主也為各自租戶提供類似租金豁免的幫助，共渡時艱。

他指出，根據檳州總警長的匯報，截至昨天，檳州在行動管制令下的遵守率已經達到95%。

遵守率達95%

他了解大家在這段日子面對的挑戰，窮人的生活變得更艱難；打工族擔心會否丟失自己的飯碗；自僱人士，尤其那些領取日薪者至今已經失去了13天收入。

“商家，尤其中小型企業也受影響。商家無法開門營業、辦公室不可運作、貨物無法出售，但仍須支付租金及員工薪資。若之後經濟情況沒好轉，生意將持續下滑。你們的憂慮，我都明白。”

他說，雖然州政府資源並不多，但已把援助計劃的總額從的2000萬令吉，根據情況發展，提高到7500萬令吉，希望每個群體都得到照顧。

省略繁文縟節 下月開始派援金

他指出，州政府基本上已幾乎掌握受惠群體的所有資訊。檳州人民援助配套的計劃將省略官僚繁文縟節，他已要求當局加快發放程序，援助金將在4月開始派發。

“我知道，我們目前提供的幫助或許還不足夠。因此，政府有必要與私人機構緊密合作，確保檳州經濟可持續提供就業機會、謀生機會、塑造個人成就，好讓大家可繼續照顧自己的家人。”

曹觀友說，州政府提供了總額3000萬令吉的檳州商業免息貸款，以協助小型商家和中小型企業在這艱難的時刻，獲得貸款進行周轉。這項貸款除了免息，借貸者也可在6個月後才開始繳還貸款。

“我的辦公室也聯繫了檳州商業組織，如：大馬廠商公會檳州分會及州內工商會，以取得商家們的反饋，進一步探討商界與州政府之間的合作，以便更全面地重建檳城經濟。”

曹觀友說，他將把商界的憂慮包括中小型企業的回饋帶到明天，下午12時由首相所主持的國家安全委員會（新冠肺炎管理）特別會議上討論。

他也說，在今早由他主持的檳州安全特別委員會會議上，為進入第二階段的行動管制期，達成數項共識並列出進一步的措施。但他並未說明所謂的措施。（TTK）

未發齋戒月市集准證

穆斯林齋戒月將下個月24日開始，不少人就擔心齋戒月市集恐成為新冠病毒散播的據點。曹觀友指出，檳威兩地地方政府迄今並未發出任何齋戒月市集准證。

他續說，地方政府是否允許齋戒月市集開業，將取決於國家安全理事會的指示。

另外，檳州截至昨天中午12時已有87宗新冠肺炎確診病例。曹觀友受詢時回應，根據檳州衛生局，大多數確診患者為大城堡清真寺傳教士大集會的感染群體。

和泰電子（Hotayi）及檳城州台商公會分別為“檳城新冠肺炎基金”捐獻20萬及10萬令吉，力挺檳城抗疫。款項由和泰電子董事長兼檳城州台商會會長拿督李鴻隆移交。檳州立法議會議長拿督劉子健見證。