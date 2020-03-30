馬航恢復特定航線 帶回受困他國國人

（吉隆坡30日訊）雖面對多國實施限制旅游措施，可是在徇眾要求下，馬航決定於4和5月恢復特定航線，以將受困在其他國家的國人帶回大馬。

馬航今日在文告說，相關航線包括吉隆坡往返澳洲、紐西蘭及倫敦等。

馬航集團首席執行員依爾漢在文告中透露，接下來幾天內，MABkargo將從中國上海及廣州，運送逾1000萬個口罩和呼吸輔助器抵馬；這是交通部、國家天災委員會和發馬公司（Pharmaniaga）多方配合下完成的。

“之前，馬雲公益金捐贈大馬5萬套防護服、8000個面罩、30萬個口罩也是馬航負責由上海運送至吉隆坡阿里巴巴公益基金。”

馬航網站為:https://www.malaysiaairlines.com/my/en.html。

以下為恢復特定航班的行程時間表：

◆吉隆坡─紐西蘭奧克蘭（MH145） 4月3日、5、10、12、19和26日；5月3日、10和17日

◆奧克蘭─吉隆坡（MH144） 4月4日、6、11、13、20和27日；5月4日、11和18日（3日31日起可登入馬航網站預訂往返奧克蘭機票）

◆吉隆坡─墨爾本（MH149） 4月1日*4、8、11、15、22和29日；5月6和13日

◆墨爾本─吉隆坡（MH148） 4月2日*、5、9、12、16、23和30日；5月7和14日

◆吉隆坡─悉尼（MH123） 4月2日*、7、9、14、16、21、28和29日；5月5和12日

◆悉尼─吉隆坡（MH122） 4月3日*、8、10、15、17、22和29日；5月6和13日

◆吉隆坡─柏斯（MH126） 4月6日、13、20和27日；5月4和11日

◆柏斯─吉隆坡（MH127）4月7日、14、21和28日；5月5和12日

（以上墨爾本、悉尼、柏斯機票有*的可從3月30日上網預訂，其他則由3月31日開始）

◆吉隆坡─雅加達（MH720） 4月2日、9、16、23和30日；5月7和14日

◆雅加達─吉隆坡（MH721） 4月2日、9、16、23和30日；57和14日

◆吉隆坡─廣州（MH376） 4月6日、13、20和27日；5月4和11日

◆廣州─吉隆坡（MH377） 4月6日、13、20和27日；5月4和11日

（雅加達、廣州3月30日起預訂）