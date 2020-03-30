兩周完成5千個 博大制面罩送醫院

（吉隆坡30日訊）博特拉大學（UPM）逾30名專家和志願人士，利用3D打印技術，為校園附近的3間醫院，即博特拉大學衛生中心、博特拉教學醫院和沙登醫院，制作5000個防護面罩，協助前線抗擊新冠肺炎疫情。

博特拉大學副教授兼該小組負責人桑蘇珊娜說，由於獲得3D打印技術和志願者的支援，他們將可以於兩周內完成這5000個面罩。

他於今日發文告說，校內的13台3D打印機，包括高端的Ultimaker，以及DIY型號如Creality Ender 3、Zotrax及4Max Pro，一天可以制作200個面罩。

他說，博大制作的這些面罩，每個的成本介於1令吉50仙至2令吉50仙，使用的原材料為3D打印材料PLA、透明塑料及橡膠。

由Putra Makers Space UPM實驗室組成的制作小組，成員多達30人，包括來自博大工程系、建築與設計系、博特拉科技園Longe Medikal私人有限公司和實驗操作員。

桑蘇珊娜說，小組專家已在數家醫院為面罩做過效能與設計持久性測試，也向非政府組織收集回饋，力求把面罩保護程度做到最好。

另外，博大工程學院院長諾卡瑪利亞教授說，他們籌得6000令吉購買制作面罩的原材料，而資金及基本器材則獲得高等教育部、教育部、本地3D打印非政府組織和民眾提供。

他也呼籲外界協助提供送貨服務，以便順利將這批面罩順利送到醫院。

“我們未來還將計劃設計個人防護裝備（PPE），如通風閥（ventilator valves）及冠病過濾箱（Covid-19 filter boxes）。”