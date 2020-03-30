慈善外廚：一夜間禁派物資 大量食材無處安放

（吉隆坡30日訊）對政府之前允許非政府組織幫助弱勢群體，但卻於一夜間改口禁止，導致他們收取的大量食材無處安放，慈善外廚團隊“Kembara Kitchen”創辦人謝位林為此感到不滿，直指政府幫助窮困人家方面沒有實際作為。

謝位林於昨天在臉書直播中指出，一些在行動管制期間暫停營業的餐飲業者，因不想浪費食材，一家日本餐廳於是主動將同行以噸計算的食材集合起來，包括冷凍雞柳、冷凍饅頭及烏冬面等，希望通過Kembara Kitchen派發給有需要的人士。

他說，該團隊也答應接收龐大數量的食材，負責協調食材的存放與分配，但因為中心沒有放置這些冷凍食品的足夠儲存空間，就以日付的方式租用地方存放。

他說，當政府禁止非政府組織在行動管制期間在外派發食物後，他去了社會福利局（JKM）詢問他們能不能接手，他們表示沒有地方處置冷凍食物，因此他每天還是要支付租金。

“為了處理這些食材，只好免費分發給哥打哥文寧社區的住戶。說真的，他們都不是窮苦人家，卻因為這些冷凍食品沒有地方存放，為免丟棄浪費，只好給出去。”

****租地方存放食品

“我對政府一夜之間就宣布不能幫忙感到沮喪。如果這麼說時，應該要確保你（政府）願意接手處理。”

謝位林說，他已因為政府不負責任的處理方式而陷入巨大困境中；“我做的這些事是幫助貧困和弱勢者，突然喊停，試問你明天要喂飽他們嗎？”

“如果政府無法應付，就讓別人處理。我們正努力想要提供協助，可以接觸我們，與我們討論。”

他說，這些物資若軍人或志願警衛隊（RELA）可以派送，他也不需要移動。

他表示，他和妻兒也想宅在家里，可是政府沒有給予需要者實值的幫助，並希望部長不要將他們助人的舉動視為是在外隨意行動。