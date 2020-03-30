保姆毒手 單親媽托顧 女兒遭虐死

（峇株巴轄30日訊）單親媽媽必須工作養家而於3星期前將3歲半女兒和6歲兒子交由一名保姆照顧，詎料女兒疑遭虐待致滿身瘀傷身亡，哥哥則受傷住院。警方目前已逮捕死傷者的保姆及其丈夫助查，並援引刑事法典302（謀殺）條文及2001年兒童法令第31（1）條文調查此案。

據了解，警方是於昨早7時15分接獲峇株巴轄蘇丹娜諾拉依斯邁醫院通知，指一名3歲9個月大的女童林姿霖疑遭施虐而不治。

單親媽媽工作養家

警方過後救出小死者的6歲哥哥並送院檢查，目前哥哥情況穩定，惟身上也有被虐待的傷痕，警方已逮捕小死者41歲保姆及其33歲丈夫協助調查。

峇株巴轄警區主任阿茲漢助理總監受詢指出，保姆及其丈夫被逮捕後，即日起延扣至7日以助查此案。兩人是於今早8時20分左右，被帶往峇株巴轄推事庭申請延扣。

女童母親來自新加蘭，她是3星期前因工作緣故而將一對兒女交給該名認識的保姆照顧。

她喪女後在臉書發貼抒發心情，獲逾4300人點贊或留言，並有逾3100人分享，許多網民皆留言安慰及鼓勵她，並希望警方為小死者討回公道。

女童母親今早前往醫院太平間領屍時，因情緒悲痛而拒絕接受媒體訪問。

媽媽把你扮美做小天使

盼來世再續母女情

女童母親在臉書發文痛訴愛女死不瞑目，表示必會為愛女討回公道。

她發文說：“寶貝，媽咪把你弄美美，安心做小天使，媽咪永遠愛你 ，家人會還你一個公道的。”

“我一整晚無法入睡，希望姿霖好好的做個天使，來世再做我的寶貝，我會親手帶大你，不讓別人傷害你，今生媽咪負了你，對不起寶貝，媽咪一早就過來陪你了，寶貝看到了嗎？”

痛訴愛女死不瞑目

“你知道媽咪現在心有多痛多酸嗎？哥哥一直問我，妹妹呢，阿霖呢，老天爺啊！為什麼這樣把我女兒帶走，全身都是黑青的帶走她，為什麼要這樣帶走她。”

“她到底有多難受多痛，多麼痛的選擇離開，她的眼睛蓋不到，她到底帶了多少痛，痛到無法言語表達，才選擇了離開。”

“等下要聽話好好的走，媽咪永遠愛你，永遠都是我的寶貝，現在很多病毒哦，沒辦法做好好的（喪禮）給你，等過後我們才做好好的法事幫你哦。”

“寶貝去火葬場了，沒得陪你，媽咪愛你。