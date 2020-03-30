困叢林破屋 老兄弟失業斷炊

（大山腳30日訊）屋漏偏逢連夜雨，兩名年過半百的兄弟住在叢林的破板屋，行動管制令開展以來，他們沒工作也沒收入，現面臨斷炊的困境。

59歲的李秀德說，他與小他一歲的弟弟李秀添同住在卓坤山腳下的板屋。弟弟因患有精神問題無法工作，而他則是一名散工，自管制令開始，他便沒有工作，家里的干糧也吃光，野猴日前爬進家里，把僅有的一包白米翻倒洒落地上，兄弟倆只能挨餓度日。

簡陋的板屋是祖屋。李秀德多年前獨自到吉隆坡打工，他是在今年農曆新年期間才回來，沒想到祖屋變得破爛不堪，還斷水斷電，家里及周圍滿地垃圾，散發惡臭刺鼻，蚊蠅處處飛。

“他（胞弟李秀添）本來可以駕羅里、在夜市集擺攤的，後來因為精神病被送往霹靂路精神病院治療，出院后他獨自住在這里。他也不會打掃家里，搞到屋里屋外都是垃圾，還在房間里生火煮東西。他又不喜歡人家講他，講多了，他還會打人。”

斷水斷電沒廁所廚房

李秀德從吉隆坡回來后，就在吉南三巴央一帶的的榴槤園打工，負責打理園地及澆水工作，每日可掙取10令吉至20令吉。

基于他沒有任何交通工具可以代步，每次都由園主接載他到園里工作，但是，自從政府實施行動管制令，他再也沒有開工。

他透露，祖屋斷水斷電已久，家里沒有廁所、沖涼房，也沒有廚房，平日所使用的水源皆取自山水；想要“大小號”都只能往樹林里就地解決。

大山腳自消隊送糧

大山腳自愿消拯隊總會長吳吉錕及隊友，昨日前往卓坤森林公園援助搜尋失蹤登山客時，意外發現李氏兄弟住在破屋里，趨前了解情況后，對他們的遭遇寄於同情。

他与隊友們特意購買一些干糧，包括白米、雞蛋、面包、餅乾、面食及罐頭等，贈送給這對兄弟，幫助他們暫時解決一日三餐的問題。