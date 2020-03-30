累計2470確診 全馬15紅區

（八打靈再也30日訊）截至3月29日中午12時，國內各州和聯邦直轄區有15個縣區被列為冠病紅區，12個地區被列為黃區。另也有34個地區為綠區，包括霹靂金寶及

吉打鉛縣，暫時沒有出現新冠肺炎確診病例。

34個地點被列為綠區，主要分佈在東馬沙巴和砂拉越地區，這些地方暫時沒有出現新冠肺炎確診病例。

衛生部今日發佈貼文和全馬冠病確診病例分布圖指出，我國目前共累計2470宗冠狀病毒病確診病例，超過41宗病例的縣會被列為紅區，介於20至40例的則被列為黃區。

該部指出，處於綠區的民眾需要常常觀察自身和家人，尤其是與外人接觸後的健康情況，並時刻保持個人衛生。

“若有任何疑似病例，請立刻跟當局通報。”

冠病紅區

1. 雪蘭莪八打靈（223例）

2. 吉隆坡班底穀（219例）

3. 雪蘭莪烏魯冷岳（209例）

4. 森美蘭芙蓉（108例）

5. 柔佛新山（105例）

6. 柔佛居鑾（97例）

7. 砂拉越古晉（78例）

8. 吉蘭丹哥打峇魯（76例）

9. 霹靂近打（75例）

10. 吉隆坡甲洞（68例）

11. 雪蘭莪巴生（62例）

12. 雪蘭莪鵝嘜（59例）

13. 沙巴鬥湖（57例）

14. 吉隆坡蒂蒂旺沙（57例）

15. 霹靂下霹靂（52例）

冠病黃區

1. 柔佛峇株巴轄（36例）

2. 沙巴拿篤（34例）

3. 吉打姆拉河口（30例）

4. 沙巴亞庇（30例）

5. 檳城威中縣（30例）

6. 吉隆坡蕉賴（28例）

7. 檳城東北縣（27例）

8. 彭亨而連突（27例）

9. 森美蘭林茂（26例）

10. 吉打哥打士打（22例）

11. 布城（22例）

12. 彭亨北根（20例）

冠病綠區

1. 霹靂金寶

2. 吉打鉛縣

3. 吉蘭丹日里縣

4. 吉蘭丹馬樟縣

5. 烏魯登嘉樓

砂拉越

6. 加帛

7. 斯里阿曼

8. 雅沙再也

9. 峇南

10. 石隆門

11. 布拉甲

12. 達拉

13. 達佬

14. 如樓

15. 加拿逸

16. 倫樂

17. 瑪都

18. 桑

19. 砂拉卓

20. 魯勃安都

21. 馬拉端

22. 巴幹

23. 達島

24. 實蘭溝

沙巴

25. 萬勞

26. 古達

27. 納巴灣

28. 必達士

29. 擔布南

30. 丹南

31. 兵南邦

32. 瓜拉班尤

33. 丹革

34. 必魯蘭