YB當廚師義工 每日逾千愛心餐贈前線貧戶

（亞羅士打30日訊）準備愛心餐，烹飪人手不足，連YB也要親自下手當廚師義工！

公正黨亞羅士打區國會議員曾敏凱體恤前線醫護人員、軍警、貧困家庭及街友，每日隨同義工親自下廚準備逾千份飯盒菜餚，讓大家在行動管制和工作之餘擁有一餐溫飽。

曾敏凱今日接受本報訪問時說，其選區服務團隊目前每天都會準備500份飯盒送給前線人員，以及500份米粥派送給貧困家庭和街友。

他說，據他所知，如蘇丹娜峇希雅醫院已有不少團體單位為前線的醫護人員提供餐食和物資。因此，其服務團隊每天都會詢問區內其他有需要的衛生診所後，再為領餐單位進行調整。

他說，其選區服務團隊每天都獲得一些熱心人士贊助白米、食油、雞蛋、魚和蔬菜等，倘若食材欠缺，則會自行添購。

他補充，服務團隊和義工們準備的飯盒菜餚視當日食材而變動，不過，飯盒菜餚必有肉或魚以及蔬菜。

“我本身會一些基本的廚藝，但是過去因忙於工作而鮮少下廚，如今我協助義工們下廚準備餐盒。”

此外，曾敏凱說，由於政府日前不允許非政府組織沿戶分發援助品，因此，目前只有他一人負責派送飯盒到各單位。

他說，他已尋求福利局與民防局的協助，從今天起，他們將代替義工和服務隊團派發食物給有需人士。