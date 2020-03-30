英樂隊主唱Alan Merrill病逝 I Love Rock N Roll成絕唱

（倫敦30日訊）艾倫梅里爾（Alan Merrill）是英國知名樂團“Arrows”的主唱兼貝斯手，曾在1975年憑藉一首《I Love Rock N Roll（我愛搖滾樂）》轟動英國樂壇，豈料，他於週日傳出因病逝消息，享壽69歲。他的女兒蘿拉梅里爾（Laura Merrill）當天也悲痛發文證實，“今天早上，新冠肺炎帶走了我父親。”

蘿拉梅里爾發文證實，父親因新冠肺炎病逝，她透露，慶幸今早有2分鐘的時間和父親道別，“他看起來很平靜，當我離開的時候，仍然有一線希望，但我回到家門口時，我收到了他不在的消息。”由於目前疫情嚴重，艾倫梅里爾的家人暫時還無法為他舉辦葬禮，而蘿拉因為見過父親最後一面，必須要進行為期14天的隔離。

不久後，艾倫梅里爾的好友、同時也是香港資深音樂人聶安達（Anders Nelsson）也發文證實噩耗，“可能很多人對這個名字不太熟悉，他創作了經典曲《I Love Rock N Roll》 。”該曲在1975年由樂團Arrows創作，不但被貓王、布蘭妮等大咖明星翻唱過，也曾經在英國樂壇上造成不小轟動。

艾倫梅里爾不久前才在臉書發文，呼籲親友要保持健康，一生熱愛音樂的他，3月初還曾在紐約公開演出，如今卻因新冠肺炎病逝，令身邊親友都難過不已。