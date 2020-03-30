再奪一命 大馬死亡病例達35宗

（吉隆坡29日訊）隨著衛生總監拿督諾希山於今晚11時宣布，再有一人死於新冠肺炎，加上他於下午宣布截至今日中午12時國內再添7宗死亡病例，合共一天內有8人死，創下單日新高。

今日下午5時召開的匯報疫情記者會上，諾希山說，新冠肺炎確診病例增加150宗，累積確診病例達2470宗；而累積死亡病例則達35宗。

他說，在過去24小時有68人康覆出院，累積康覆人數是388人，另外73宗在加護病房治療，其中52人需要呼吸器輔助。

他在記者會上公布7宗死亡病例詳情，並指8名死者都是馬來西亞人。

第28宗死亡病例（第2321名病患）是91歲本地老婦人，她有糖尿病、高血壓及腎病病史，她於3月26日送到馬大醫藥中心治療，3月28日上午8時48分逝世。

第29宗死亡病例（第2123名病患）是64歲本地女子，擁有糖尿病及高血壓背景，她於3月25日在森美蘭州端姑惹化醫院治療，3月28日晚上10時15分逝世。

第30宗死亡病例（第2322名病患）是76歲本地男子，患有糖尿病、高血壓及腎病，他在馬大醫療中心治療，3月28日晚上11時33分逝世。

第31宗死亡病例（第2323名病患）是27歲本地男子，患有糖尿病、高血壓及腎病，他於3月27日在馬大醫療中心治療，3月28日晚上7時44分逝世。

第32宗死亡病例（第1239名病患）是50歲本地男子，有高血壓病歷，他是大城堡清真寺傳教士大集會的參與者，3月22日在柔佛居鑾安吉哈惹卡宋醫院治療，3月28日晚上7時44分逝世。

第33宗死亡病例（第1240名病患）是37歲本地男子，曾前往印度，3月21日在柔佛柏邁醫院接受治療，3月28日晚上11時25分逝世。

第34宗死亡病例（第787名病患）是有高血壓病歷的77歲本地男子，他於3月18日在吉隆坡中央醫院接受治療，但於3月29日上午10時40分逝世。

第35宗死亡病例（第1952名病患）是曾經到過印尼的57歲本地婦女，3月17日到布城醫院就醫，之後則是吉隆坡中央醫院及雙溪毛糯醫院，於3月29日下午4時不治。

諾希山說，在這34宗死亡病例當中，年齡60歲及以上死者占55.6%；患有慢性疾病如糖尿病、高血壓、腎病及心臟病的死者則占67.6%。

他指出，高風險群感染新冠肺炎的情況更為嚴重，即出現嚴重的癥狀及並發癥。

“有鑒於此，這個群體和家屬必須采取預防措施以免感染這病毒，確保病患的藥物供應充足。”

“衛生部旗下所有衛生設施服務，特別是預約覆診及獲取藥物供應依然繼續進行。”