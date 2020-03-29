少數人拒配合行管令 靈市警24小時逮16人

（八打靈再也29日訊）由於仍有少數人拒絕配合已進入第12天的行動管制令，靈市警方於24小時內逮捕了16名違反行管令的人士，包括本地華巫印，也有來自中國、孟加拉、緬甸、印度和尼日利亞等國。

靈市警區主任聶依查尼助理總監說，這16名年齡介於25至44歲男子被捕的理由各異，有的完全沒有合理理由，有者在跑步，有者在溜達，有者在餐廳吃早餐，有者更在籃球場打籃球。

他說，昨天上午10時到下午1時被捕的包括一名正在吃早餐的44歲孟加拉男子、2名沒有合理理由外出的35及43歲中國籍男子、無合理理由外出的35歲印度籍男子，以及一名正在步行卻不回家的32歲孟加拉男子。

“昨天傍晚6時30分，警方逮捕一名正在跑步的26歲緬甸男子，在打籃球的31及34歲華裔男子。晚上9時45分，在一間營業的娛樂中心逮捕1名25歲印裔男子；晚上10時，則在白沙羅達邁一個游樂場發現正在喝酒的28及39歲印度籍男子。”

“今天淩晨3時20分，警方在雙溪毛糯收費站前往新巴生河流域大道路段設立路障，逮捕4名30至36歲無合理理由外出的尼日利亞男子，一小時後在卡尤阿拉一間油站逮捕一名正在溜達的26歲巫裔男子。”

聶依查尼說，警方已援引《2020年預防與控制傳染病條規》第7(1)條文對他們展開調查。