送餐人手不足 經理代送遭撞後逃死

（八打靈再也29日訊）繼一名送餐員因過勞昏倒在顧客家門前的事件發生後，一名送餐業高管於前天因人手不足而代員工騎摩多外出送餐時，竟遭人撞後逃，送院後宣告不治。

在上周五（27日）晚上約7時發生於白沙羅達邁PJU10/3路車禍中喪命的死者，是Rapic送餐平台經理賴運發（44歲）。

八打靈再也警區主任聶依查尼助理總監說，車禍地點的路面幹燥，死者騎摩多外出送餐途經該處時，遭不明車輛撞後逃，導致他。

他說，失控摔倒受傷的賴運發，被送往士拉央醫院救治後，但晚上9時宣告不治。

案發現場沒有閉路電視，目前也沒有目擊者，警方目前援引《1987年陸路交通法令》第41（1）條文調查此案。

另外，死者哥哥賴志賢（51歲）在受訪時說，弟弟於月初才加入公司的管理層，事發當天因人手不足，他親自騎車外出送餐，未料竟遇禍身亡。

他說，弟弟被撞倒後仍清醒，還撥電及語音訊息將情況告訴員工，期間有路人幫忙催叫救護車，但救護車卻遲至晚上8時許才出現。

“救護車司機當時欲送弟弟到較靠近的士拉央醫院，而另一名救護人員卻堅持將弟弟送回雙溪毛糯醫院。雙溪毛糯醫院因收治冠病病人，已經無法再接收弟弟的急診，救護車才將弟弟轉送士拉央醫院，但為時已晚。”

賴志賢說，根據剖驗報告，弟弟的頭部、軀幹與內髒都沒有損傷，大腿傷勢則深至見骨，大動脈受損造成大失血，最終引起心髒驟停而亡。

他控訴轎車司機撞後逃，棄弟弟不顧，加上救護車延誤，因而斷送了弟弟的性命，遺下妻子和兩名僅2至3歲的孩子，加上弟弟生前沒有購買保險，妻兒處境堪憐。

賴運發遺體目前在甲洞增江積善堂設靈，將於明早10時舉殯。