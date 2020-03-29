沙比利 ：准更嚴厲對付 警可當場開罰單

（布城29日讯）因漠视行动管制令的人士有增无减， 国防部高级部长拿督斯里依斯迈沙比利表明，警方已获准采取更严厉的行动来对付不配合管制令的民众，包括即场开出罚单；政府可能也会在明日宣布更严格 的行动管制令新标准作业程序 （SOP）。

他在行動管制令執行跨部門特別會議後召開記者會指出，據警方報告，被捕人數逐漸增加，昨天展開320起逮捕行動，並逮捕649人，此數目是前天逮捕人數的一倍，說明路上行駛的車輛仍然不少。

他強調，採取更嚴厲行動後，還有人拒絕配合所發出的指示，警方因此獲準採取更加嚴厲的行動，或許可立即就執行開出罰單。

“這意味著，除了將違反管制令人士控上庭，警方如今多了一個選擇，就是當場開出罰單進行罰款。”

沙比利透露，昨日被捕的649人中，已有73人被控上庭並認罪。

周一宣佈新SOP

他聲稱，政府可能在明天宣布更嚴格的行動管制令新標準作業程序（SOP）。他昨天表示，因國家安全理事會（MKN）仍有一些細節需研究，因此或許今或明天才宣布SOP。

他強調，行動管制令已來到第12天，卻仍有人出外與朋友聚集，因此，警方須採取更嚴厲的行動，不能再像管制令初期般，只是叫他們解散後就放過他們。

據他所知，還有人在咖啡店群聚，一起喝咖啡，也有一群人一同外出，這些問題並沒有解決； 這也導致警方須採取行動，雖然警方在初期都只是要求他們解散，但有人卻拒絕配合。

他承認，至今為止，確定有許多冥頑不靈，不遵守行動管制令的人。