雪烏冷雙溪鐳21至24英里 30日起至4月13加強管制

（吉隆坡29日訊）國防部長拿督斯裡依斯邁沙比利宣佈，自今天午夜開始，對雪蘭莪烏魯冷岳雙溪內（Sungai Lui）廿一哩至廿四哩實施加強行動管制令。

他說，這項加強行動管制令涵蓋7座村莊，包括2座原住民村落及5座馬來甘榜。

他於今發文告指出，有關限行令將於4月13日結束，涉及700戶3918名居民。

“政府是基於衛生部的勸告，才實施這項限行令，因為雙溪內廿三哩馬哈達菲茲安納巴威學校（Maahad Tahfiz An-Nabawiyyah ）274名學生中出現71宗新冠病毒確診病例，疫情嚴重。”

這項行動管制令旨在確保當局能於14天內進行沿戶調查，遏止新冠肺炎疫情蔓延。

依斯邁沙比利說，在上述期間，所有居民和已在有關地區的訪客不准離開，非居民和其他訪客也不允許進入這兩個地方。

他指出，所有商業活動必須停止，福利局將於這14天期間，向所有居民提供足夠的基本食品。

他說，加強行動管制令地區所有進出口都會關閉，區內將設有醫藥設備。

依斯邁沙比利說，為了確保居民遵守上述限制令，警方、軍方、民防部隊和志願警衛局成員將管控有關地區。

他勸請所有居民冷靜及向衛生部官員給予充分合作，以及遵守當局的所有指示。

需要協助的居民，或有疑問者，可撥打專線03-89254809或03-89114200。